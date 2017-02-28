МВФ: Власти Молдовы добились прогресса в осуществлении реформ
Молдова продвинулась во внедрении реформ и финансовая ситуация в стране стабилизировалась. Таковы выводы оценочной миссии МВФ, которая завершила работу в Кишинёве.
Молдова продвинулась во внедрении реформ и финансовая ситуация в стране стабилизировалась. Таковы выводы оценочной миссии МВФ, которая завершила работу в Кишинёве.
В апреле отчет экспертов должен принять Исполнительный совет фонда, а после республика получит следующий транш финансовой помощи в 21 миллион долларов. Также МВФ пересмотрел прогноз экономического роста для Молдовы — с трех до четырех с половиной процентов.
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