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20:33 (мск), источник: Publika.md

МВФ: Власти Молдовы добились прогресса в осуществлении реформ

Молдова продвинулась во внедрении реформ и финансовая ситуация в стране стабилизировалась. Таковы выводы оценочной миссии МВФ, которая завершила работу в Кишинёве.

Источник: Publika.md

В апреле отчет экспертов должен принять Исполнительный совет фонда, а после республика получит следующий транш финансовой помощи в 21 миллион долларов. Также МВФ пересмотрел прогноз экономического роста для Молдовы — с трех до четырех с половиной процентов.

«Власти Молдовы закрепили прогресс в устранении слабых мест финансово-банковской системы и во внедрении структурных реформ. Принятые меры способствовали восстановлению финансовой стабильности. Это позволяет пересмотреть прогноз экономического роста на этот год до 4-х с половиной процентов», — сказал глава миссии МВФ Бен Кельмансон.

«В бюджетной сфере мы обязались обеспечить развитие системы социальной защиты. Из бюджета выделят средства на поддержку социально-уязвимых семей. Также мы обязались ужесточить борьбу с коррупцией и обеспечить эффективность судебной системы», — отметил премьер-министр Павел Филип.

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