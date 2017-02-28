МВФ: Власти Молдовы добились прогресса в осуществлении реформ

В апреле отчет экспертов должен принять Исполнительный совет фонда, а после республика получит следующий транш финансовой помощи в 21 миллион долларов. Также МВФ пересмотрел прогноз экономического роста для Молдовы — с трех до четырех с половиной процентов.

«Власти Молдовы закрепили прогресс в устранении слабых мест финансово-банковской системы и во внедрении структурных реформ. Принятые меры способствовали восстановлению финансовой стабильности. Это позволяет пересмотреть прогноз экономического роста на этот год до 4-х с половиной процентов», — сказал глава миссии МВФ Бен Кельмансон.