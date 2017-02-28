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19:44 (мск), источник: Ежедневник.by

Transparency International услышало Лукашенко и требует проверить Данкверта и его дочь

Российское отделение неправительственной международной организации Transparency International направило обращение в прокуратуру РФ «с требованием провести проверку соблюдения законодательства о коррупции в Россельхозпроде».

Источник: Ежедневник.by

Целью правозащитников стал глава ведомства Сергей Данкверт. Transparency International требует проверки закона «в части интересов: в отношении компаний, в которых Данкверт владеет долями, и в отношении принятия решений в интересах компании, которой управляет его дочь».

«В начале февраля Центр управления расследованиями выпустил материал о бизнесе Сергея Данкверта, связанном с животноводством. Авторы считают, что недавнее заявление Александра Лукашенко о том, что Данкверт заинтересован в ограничении поставок белорусских продуктов, не лишено оснований», — сообщается в Facebook Transparency в России.

3 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко поручил республиканскому МВД возбудить уголовное дело в отношении Сергея Данкверта за «нанесение ущерба государству». До этого Россельхознадзор неоднократно запрещал поставки с белорусских предприятий. Также ведомство подозревало соседнюю страну в реэкспорте санкционных продуктов, сообщает «Коммерсант».

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