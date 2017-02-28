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20:08 (мск), источник: Sputnik.md

Канду ответил на ультиматум Додона: шансов нет

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Спикер Андриан Канду считает, что у инициативы президента Молдовы по изменению Конституции и расширению полномочий главы государства нет шансов.

Источник: Sputnik.md

Игорь Додон дал депутатам срок до 24 марта для того, чтобы расширить полномочия президенту в части расширения полномочий.

«В парламентской демократии ответственный президент не выдвигает ультиматумов парламенту», — написал Канду в Facebook и предложил Додону напрямую обратиться к депутатам с инициативой по изменению конституции.

По мнению спикера парламента, метод общения Додона с фракциями является «фамильярным».

«У его инициативы нет никакой перспективы, на мой взгляд. Это только политическая попытка выделиться», — считает Канду.

Он отметил, что с интересом ждет, «кто подпишет инициативу, согласно которой президент Додон хочет трансформировать парламент в приложение парламента». Ранее Игорь Додон заявил, что направил в парламент страны инициативу по изменению Конституции по вопросу расширения полномочий главы республики в части возможности распустить высший законодательный орган.

По его словам, на данный момент Конституция предполагает лишь два случая, при которых парламент может быть распущен, и могут быть назначены досрочные парламентские выборы.

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