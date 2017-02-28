Россия и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН с санкциями в отношении Сирии
Документ, подготовленный Великобританией и Францией, набрал минимально необходимые для принятия девять голосов.
Документ, подготовленный Великобританией и Францией, набрал минимально необходимые для принятия девять голосов.
ООН, 28 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия и Китай заблокировали принятие в Совете Безопасности ООН проекта резолюции, предусматривающего введение санкций в отношении Сирии за атаки с применением отравляющих веществ, приписываемые Дамаску.
Помимо РФ и Китая, против проекта резолюции высказалась Боливия, в то время как Египет, Казахстан и Эфиопия при голосовании воздержались. «Проект резолюции не принят, так как против него проголосовал по меньшей мере один из постоянных членов Совбеза», — объявил председательствующий в СБ в феврале украинский дипломат Владимир Ельченко.
Проект резолюции в конце декабря распространили Великобритания и Франция. Предусмотренные им санкции включают запрет на поставку любых вертолетов правительству, армии и госструктурам страны. В качестве основания для принятия подобных мер называются выводы следственной комиссии ООН и ОЗХО, возложившей на Дамаск ответственность за три химические атаки, в ходе которых контейнеры с хлором, предположительно, сбрасывались с военных вертолетов.
Россия и Сирия сочли выводы комиссии неубедительными.
В проекте резолюции также прописаны адресные санкции в отношении ряда лиц и правительственных организаций, якобы причастных к химическим атакам.
США считают позицию РФ «возмутительной»
24 февраля заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков по итогам закрытой встречи Совбеза заявил, что РФ наложит вето на резолюцию.
«Сколько еще Россия будет нянчиться с сирийским режимом и искать для него оправдания? Люди погибли от удушья, это варварство», — сказала она, добавив, что сейчас подходящее время для принятия резолюции, независимо от того, «наложат на нее вето или нет».
«Погибли люди, и Соединенные Штаты не могут сидеть молча», — отметила Хейли.
Характерно, что даже Казахстан воздержался. Это говорит о слишком откровенном отрицании моральных аспектов в позиции нашей делегации. Такие вещи не легко даются совестливым людям... Но новый представитель скорее всего подобран без этих "комплексов".