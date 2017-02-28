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20:49 (мск), источник: ТАСС

Россия и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН с санкциями в отношении Сирии

Документ, подготовленный Великобританией и Францией, набрал минимально необходимые для принятия девять голосов.

Источник: Reuters

ООН, 28 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия и Китай заблокировали принятие в Совете Безопасности ООН проекта резолюции, предусматривающего введение санкций в отношении Сирии за атаки с применением отравляющих веществ, приписываемые Дамаску.

Документ, подготовленный западными странами, набрал минимально необходимые для принятия девять голосов, что вынудило Москву и Пекин воспользоваться правом вето
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Помимо РФ и Китая, против проекта резолюции высказалась Боливия, в то время как Египет, Казахстан и Эфиопия при голосовании воздержались. «Проект резолюции не принят, так как против него проголосовал по меньшей мере один из постоянных членов Совбеза», — объявил председательствующий в СБ в феврале украинский дипломат Владимир Ельченко.

Проект резолюции в конце декабря распространили Великобритания и Франция. Предусмотренные им санкции включают запрет на поставку любых вертолетов правительству, армии и госструктурам страны. В качестве основания для принятия подобных мер называются выводы следственной комиссии ООН и ОЗХО, возложившей на Дамаск ответственность за три химические атаки, в ходе которых контейнеры с хлором, предположительно, сбрасывались с военных вертолетов.

Россия и Сирия сочли выводы комиссии неубедительными.

В проекте резолюции также прописаны адресные санкции в отношении ряда лиц и правительственных организаций, якобы причастных к химическим атакам.

США считают позицию РФ «возмутительной»

24 февраля заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков по итогам закрытой встречи Совбеза заявил, что РФ наложит вето на резолюцию.

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«Сколько еще Россия будет нянчиться с сирийским режимом и искать для него оправдания? Люди погибли от удушья, это варварство», — сказала она, добавив, что сейчас подходящее время для принятия резолюции, независимо от того, «наложат на нее вето или нет».

«Погибли люди, и Соединенные Штаты не могут сидеть молча», — отметила Хейли.

Комментарии
9
Владимир Гринёв
Весь МИР должен объявить Америке байкот и наложить на неё санкции за применение ядерного оружия в Японии и химического оружия во Вьетнаме.
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Александр Романский
На войне как на войне. Пока не будет убедительнеших доказательств применения хим. оружия, Россия будет поддерживать Асада. А когда будут и они, уже не будет Асада.
Характерно, что даже Казахстан воздержался. Это говорит о слишком откровенном отрицании моральных аспектов в позиции нашей делегации. Такие вещи не легко даются совестливым людям... Но новый представитель скорее всего подобран без этих "комплексов".
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александр зыков
Англичане двести лет гадят , Суворов их упоминал : -"Англичанка гадит" , но а французишки то чего , мало им дебоша эмигрантов в Париже , дубины стоеросовые , а не политики ...
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