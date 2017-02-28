Россия и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН с санкциями в отношении Сирии

ООН, 28 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия и Китай заблокировали принятие в Совете Безопасности ООН проекта резолюции, предусматривающего введение санкций в отношении Сирии за атаки с применением отравляющих веществ, приписываемые Дамаску.

Документ, подготовленный западными странами, набрал минимально необходимые для принятия девять голосов, что вынудило Москву и Пекин воспользоваться правом вето

Документ, подготовленный западными странами, набрал минимально необходимые для принятия девять голосов, что вынудило Москву и Пекин воспользоваться правом вето

Россия не поддержит в СБ ООН западный проект резолюции по химоружию в Сирии

Помимо РФ и Китая, против проекта резолюции высказалась Боливия, в то время как Египет, Казахстан и Эфиопия при голосовании воздержались. «Проект резолюции не принят, так как против него проголосовал по меньшей мере один из постоянных членов Совбеза», — объявил председательствующий в СБ в феврале украинский дипломат Владимир Ельченко.

Проект резолюции в конце декабря распространили Великобритания и Франция. Предусмотренные им санкции включают запрет на поставку любых вертолетов правительству, армии и госструктурам страны. В качестве основания для принятия подобных мер называются выводы следственной комиссии ООН и ОЗХО, возложившей на Дамаск ответственность за три химические атаки, в ходе которых контейнеры с хлором, предположительно, сбрасывались с военных вертолетов.

Россия и Сирия сочли выводы комиссии неубедительными.

В проекте резолюции также прописаны адресные санкции в отношении ряда лиц и правительственных организаций, якобы причастных к химическим атакам.

США считают позицию РФ «возмутительной»

24 февраля заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков по итогам закрытой встречи Совбеза заявил, что РФ наложит вето на резолюцию.