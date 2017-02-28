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21:11 (мск), источник: PROUFU.ru

Депутат Госдумы от Башкирии предложил перенести 23 Февраля на лето

Уроженец Башкирии, депутат Госдумы Иван Сухарев заявил о том, что у него готовы поправки в Трудовой кодекс России о праздновании Дня защитника Отечества не 23 февраля, как это происходит сейчас, а 29 августа или 6 мая.

По мнению эпатажного парламентария, представляющего, к слову, в Госдуме интересы ЛДПР, жители страны забывают свою историю, отмечая данный праздник 23 февраля. А вот предложенные им взамен этой даты другие дни, уверен Сухарев, помогут россиянам вернуться к истокам патриотизма. Выбор на 6 мая пал, поскольку в этот день отмечается праздник кавалеров ордена святого Георгия, а 29 августа приглянулось депутату, потому что является Днем памяти русского воинства.

«29 августа как раз во всех храмах совершают поминальные службы о павших воинах, — цитирует Ивана Сухарева Лайф.ру. — Нашей армии не может быть всего 99 лет. Отмечая День защитника Отечества 23 февраля, в честь первой крупной победы Красной Армии над войсками Германии под Псковом и Нарвой, мы вычеркиваем из истории всех павших за Родину, это неправильно. Мы не можем вычеркнуть из истории нашего государства Суворова, Кутузова».

Можно без преувеличения сказать, что инициатива Ивана Сухарева обескуражила подавляющее большинство россиян — и известных спикеров, и простых обывателей.

«Мы начинали отмечать этот праздник, когда он назывался День Советской армии и Военно-морского флота, потом его переименовали в День защитника Отечества. Я не знаю, что еще придумают в Думе и как он теперь будет называться, но, не обижая наших законотворцев, хочется спросить: а что от этого изменится? Наверное, главное не то, куда мы перенесем праздник, а то, как мы относимся к защитникам нашего отечества и к нашим ветеранам, прошедшим великие войны», — опубликовали РИА Новости мнение начальника Генштаба Вооруженных сил РФ в 2004—2008 годах Юрия Балуевского.

«Какой же бред… Есть дни, которые нельзя вычеркнуть из памяти людей, 23 февраля будут отмечать всегда, куда его не переноси! Нам уже впарили 4 ноября, никто до сих пор не поймет его значение!» — написала в соцсети Алена В.

Обсуждение набирает обороты.

Напомним. Иван Сухарев, являющийся профессиональным юристом, и ранее привлекал к себе внимание неожиданными инициативами. Так, Википедия содержит упоминание о том, как в апреле 2011 года широкий резонанс в СМИ вызвало сообщение о поддержке Сухаревым выдворения башкир и татар из Башкирии.

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