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20:40 (мск), источник: Kazinform

Казахстан воздержался при голосовании в ГА ООН по санкциям против Сирии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Россия и Китай заблокировали резолюцию Совета Безопасности ООН о введении санкций в отношении Сирии, передает lenta.ru.

Как сообщает Reuters, западные страны обвиняют Арабскую Республику в якобы имевшем место применении химического оружия.

Китай объяснил свою позицию тем, что резолюция Франции и Великобритании может навредить попыткам ООН наладить отношения между различными группами сирийской оппозиции на женевской платформе.

Против принятия документа также высказалась Боливия, а Эфиопия, Египет и Казахстан воздержались.

Ранее в тот же день президент России Владимир Путин заявил, что Москва считает неуместным введение новых санкций против Сирии и не поддержит соответствующее предложение.

«Это не помогает, не помогло бы переговорному процессу, а только мешало бы или подрывало доверие в ходе этого процесса», — пояснил он.

24 февраля заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков сообщил, что Россия наложит вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающий санкции в отношении Сирии за якобы имевшее место применение химоружия, в случае вынесения данного проекта на рассмотрение.

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