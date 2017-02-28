Медведев: нужно быть готовыми жить под санкциями неопределенно долго

«По поводу санкций неоднократно высказывался. Мы должны приготовиться к тому, что мы будем жить в условиях санкций неопределенно долго. Посмотрите, что делают наши друзья и за океаном, и в Европе. Они эти санкции увековечивают, они их кодифицируют. Они вносят массу законов помимо всяких исполнительных указов, которые Обама напринимал, они пытаются принять законы, которые эти санкции сделают постоянными. Наподобие поправки Джексона-Вэника или еще покруче», — сказал Медведев в интервью «Вести в субботу».

«Поэтому в этом смысле нам рассчитывать на их какую-то милость не приходится, да нам это и не нужно, потому что мы в условиях санкций, как доказал опыт последних двух лет, способны развиваться, и на самом деле развиваться неплохо. Все, чего мы достигли и в промышленности, и в сельском хозяйстве, сделано не благодаря, а вопреки. В значительной степени потому, что мы вынуждены были перестроить свою работу», — отметил глава правительства.