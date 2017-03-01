Глава Башкирии: В сокращении льгот «мы уже подошли к пределу»

Основным событием второго дня Российского инвестиционного форума в Сочи стала встреча председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с руководством регионов, посвященная вопросам межбюджетной политики.

Премьер-министр отметил, что за прошлый год дефицит региональных бюджетов уменьшился со 170 до 12,5 млрд рублей. Федеральным центром расширены меры поддержки региональных бюджетов, включающие в себя дотации, субсидии, оптимизацию налогообложения.

Выделяются гранты регионам, которые достигли наивысших показателей по динамике экономического роста и привлечению частных инвестиций. Гранты будут выделяться под обязательства руководителей регионов о выполнении целевых показателей по развитию экономического потенциала территорий, в том числе увеличению доходов, росту инвестиций в основной капитал и количеству рабочих мест.

Дмитрий Медведев сообщил также, что с 2018 года у регионов появляется возможность оставлять в местных бюджетах часть прироста налога на прибыль.

О ситуации в Башкирии и вопросах финансовой политики рассказал глава республики Рустэм Хамитов. Индекс промышленного производства в республике составил 102,6%, инвестиции в основной капитал — почти 104,5%. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета выросли на 11,5%.

«Мы считаем, что это неплохие результаты. В этих результатах в известной мере помогли сокращение льгот, эффективное использование земли и имущества, легализация занятости, погашение задолженности», — сказал Хамитов.

Он отметил, что республика в 2017 году взяла на себя обязательства перед федеральным правительством по дальнейшему совершенствованию бюджетной системы, социально-экономической политики в целом. «Кроме того, понимаем, что если выполняем свои обязательства, то получаем хорошую дотацию из федерального бюджета. Считаю такую практику правильной», — сказал глава региона.

Рустэм Хамитов остановился на вопросах финансовой политики: «Доходы бюджета. По-настоящему управлять доходами в части значимого воздействия на налоговый процесс у регионов пока возможности нет. Финансовые планы, налоговая политика, отчётность и стратегии крупнейших предприятий для нас закрыты. Мы с ними работаем в варианте переговоров, уговоров, просим не снижать объёмы налогов. Пока это даёт результат, но на самом деле возможностей регулировать не очень много».

10% — это налоги малого и среднего бизнеса. Так практически в любом субъекте страны. Фактически это те доходы, которыми мы можем реально управлять, считает глава региона. Малый бизнес в республике сегодня — это 30% занятых в экономике, 20% валового регионального продукта и только 10% налогов. Реально ли поднять долю налогов малого и среднего бизнеса до 15−20% в ближайшие пять-десять лет? Вопрос риторический… В республике по каждому ключевому министерству, городу и району разработаны дорожные карты по росту доходов и повышению эффективности расходов. Все дорожные карты сведены в единую программу оптимизации бюджетных расходов с учётом как наработанных, так и новых практик. Результат — не сотни миллионов, а по 2016 году получили плюсом порядка 2−2,5 млрд рублей.

«Понимаю, что ещё больший эффект дало бы вовлечение тех 20% населения, которые хотят открыть бизнес, но не делают этого по разным причинам. Это на самом деле “золотая жила”, которую ещё надо вскрывать и с которой надо работать. Здесь есть интересные предложения», — отметил Хамитов.

«Льготы. В республике оценка их эффективности проводится на регулярной основе. С 2012 года региональные льготы сократились в два раза — с 6 до 3 млрд рублей. Дальнейшее сокращение затруднительно, — отметил он. — Мы уже подошли к пределу. Мы понимаем, что социальные льготы трогать нельзя. Если государство не поможет малоимущим, инвалидам и пожилым, то кто ещё поможет?».

По словам главы Башкирии, льготы для малого и среднего бизнеса носят скорее психологическое значение, но не экономическое: «Наш опыт показывает, что прямой корреляции, зависимости между льготами и активизацией предпринимательства пока нет. Льготы вводим, отчитываемся, но не видим роста доходной части бюджета, поскольку количественно и качественно бизнес не растёт в той мере, в какой мы даём ему льготы. Видимо, нужно время. Но бизнес не уменьшается, это тоже хорошо. Это, может быть, и действие льгот».

«Оптимизация, экономия сегодня, пожалуй, наиболее действенный инструмент бюджетной политики. В этой части понимаем, что оптимизация должна быть не в ущерб людям. “По-живому” резать нельзя. А надо в этом направлении спокойно, чётко, продуманно работать», — считает Рустэм Хамитов.

Например, жилищно-коммунальный комплекс республики. Модернизация этой сферы с 2013 года позволила сократить объём выпадающих доходов предприятий коммунальной отрасли в два раза — с 3 до 1,5 млрд рублей. А к 2020 году в республике хотят полностью ликвидировать выпадающие доходы в этой части, и передавать в концессии, государственно-частное партнёрство и т. д.

«Строительство — большая статья расходов. Здесь мы ориентируемся на типовые проекты. Давно эту работу начали, уже пять-шесть лет назад. Школы, детские сады, поликлиники — только типовые проекты. От всяких излишеств, помпезных строений отказались. Отказались от бассейнов в школах, детских садах, потому что это всё неэффективно. В конечном итоге это даёт миллиарды рублей экономии», — сказал Хамитов.

Глава региона также отметил, что на аутсорсинг переведено социальное обслуживание на дому: «Мы передали эту функцию в республике автономным некоммерческим организациям. В эти структуры переведено две тысячи социальных работников. В результате повысилось качество услуг, расширился их спектр, экономический эффект за два года достиг 0,5 млрд рублей. Теперь передаём в негосударственные организации вспомогательные функции учреждений бюджетной сферы — уборка, охрана, столовые и т. д. У нас 45 тысяч таких рабочих мест. План этого года — 20 тысяч рабочих мест (школы, больницы, детские сады) вывести на аутсорсинг. И мы понимаем, что для нас это тоже будет приличная экономия».

Рустэм Хамитов считает, что в экономику «надо вовлекать население, деньги населения». В этом году при патронаже правительства РФ начинается очень важный проект «Формирование комфортной городской среды» — «очень хорошая, нужная, важная программа». Но к этой программе надо привлекать деньги населения.

«Мы в прошлом году проводили подобную работу. У нас есть программа поддержки местных инициатив — 500 млн рублей. 64,5 миллиона собрало население — по 100, 200, 1 000 рублей. Это очень хорошие цифры, хороший отзыв людей на эти программы. Надо, конечно же, и дальше помогать, понимая, что это 10−20% от стоимости этих объектов. Но принципиально важно психологически вовлечь людей в эту работу», — отметил глава Башкирии.