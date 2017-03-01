В Самарской области внесены поправки в местный антиалкогольный закон

28 февраля депутаты губдумы на пленарном заседании внесли поправки в местный антиалкогольный закон. В частности, в регионе запретили продавать спиртное в местах массового скопления граждан, сообщает 63.ru.

В новом законопроекте еще больше расширен круг дней и мест, где продажа спиртного будет запрещена. Теперь продавцы и владельцы общепита не смогут продавать алкоголь в местах массового скопления граждан во время митингов, шествий, демонстраций и народных гуляний.

Розничная продажа алкоголя запрещена и в местах нахождения источников повышенной опасности (их определяет правительство области).