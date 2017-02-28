В Европарламенте проголосовали за снятие неприкосновенности с Ле Пен
Комитет Европарламента решил отобрать парламентский иммунитет у Марин Ле Пен. Решение принято
Комитет Европарламента решил отобрать парламентский иммунитет у Марин Ле Пен. Решение принято
Комитет Европарламента по правовым вопросам подавляющим большинством голосов одобрил снятие неприкосновенности с председателя французского ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен, передает Reuters.
В дальнейшем решение комитета должен утвердить Европарламент на общем голосовании.
Парламентский иммунитет у Ле Пен решили отобрать в связи с тем, что политик публиковала в Twitter фото насильственных действий, совершаемых боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
Ле Пен в декабре 2015 года выложила в своем микроблоге несколько фотографий жертв ИГ в знак протеста против сравнения «Национального фронта» с боевиками группировки. На одном из изображений был казненный боевиками американский журналист Джеймс Фоули.
Парламентский иммунитет дает политику защиту от судебных преследований и арестов. Иммунитет евродепутата приравнивается к иммунитету депутата национальных парламентов. Ранее главу «Национального фронта» уже несколько раз лишали парламентской неприкосновенности.
Марин Ле Пен также подозревают в финансовых махинациях. Так, в начале декабря финансовая дирекция Европарламента, депутатом которого Ле Пен является уже 13 лет, направила ей уведомление с требованием возместить к 31 января 2017 года долг в размере €298,5 тыс. Эта сумма является окладом помощницы Ле Пен в Европарламенте Катрин Грисе за 2010−2016 годы. Впоследствии Европарламент затребовал от Ле Пен еще €41,5 тыс., чтобы компенсировать зарплату ее телохранителя Тьерри Лежье.
Как сообщает France 24, эксперты из бюро по борьбе с мошенничеством при Еврокомиссии выяснили, что Грисе и Лежье получали зарплату из европейского бюджета, хотя в Брюсселе не появлялись, а по условиям контракта должны были работать именно там. Ле Пен обвинения категорически отвергает.