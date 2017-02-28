Медведев призвал готовиться жить «неопределенно долго» в условиях санкций
России стоит приготовиться к тому, что будет жить в условиях санкций неопределенно долго, заявил в интервью программе «Вести в субботу»
России стоит приготовиться к тому, что будет жить в условиях санкций неопределенно долго, заявил в интервью программе «Вести в субботу»
«Посмотрите, что делают наши друзья и за океаном, и в Европе. Они эти санкции увековечивают, они их кодифицируют. Они вносят массу законов помимо всяких исполнительных указов, которые [предыдущий президент США Барак] Обама напринимал», — отметил Медведев.
«Они пытаются принять законы, которые эти санкции сделают постоянными. Наподобие поправки
В связи с этим, подчеркнул глава правительства, в этом России на
Все, чего мы достигли и в промышленности, и в сельском хозяйстве, сделано не благодаря, а вопреки. В значительной степени потому, что мы вынуждены были перестроить свою работу.
После присоединения Крыма к России и начала боевых действий на
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