Медведев призвал готовиться жить «неопределенно долго» в условиях санкций

«Посмотрите, что делают наши друзья и за океаном, и в Европе. Они эти санкции увековечивают, они их кодифицируют. Они вносят массу законов помимо всяких исполнительных указов, которые [предыдущий президент США Барак] Обама напринимал», — отметил Медведев.

«Они пытаются принять законы, которые эти санкции сделают постоянными. Наподобие поправки Джексона-Вэника или еще покруче», — добавил он.