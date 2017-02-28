ЦИК собрался разрешить голосовать по месту жительства без открепительного

«Мы прорабатываем соответствующую процедуру, которая позволит избирателю, например, зарегистрированному в Москве, а проживающему в Белгородской области, проголосовать по месту жительства. Безусловно, это сработает на повышение явки и, возможно, позволит отказаться от применения открепительных удостоверений», — заявила Памфилова, которую цитирует пресс-служба ЦИК РФ, на заседании Совета председателей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.
По ее словам, в настоящее время рассматривается несколько вариантов решения проблемы, в том числе упрощение порядка включения в списки избирателей.
«Центризбирком готов взять на себя ответственность за обеспечение максимальной информированности избирателя и максимальной доступности избирательных участков», — добавила председатель ЦИК РФ.
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