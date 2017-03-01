Владимир Путин прибыл в Красноярск

В Красноярск с рабочим визитом прибыл президент страны Владимир Путин. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства прилетел в столицу края вечером 28 февраля из Бишкека, ставшего завершающим пунктом серии визитов Путина в Среднюю Азию, в ходе которой он посетил также Алма-Ату и Душанбе.

Предполагается, что 1 марта в Красноярске президент проведет совещание о ходе подготовки к Универсиаде-2019, посетит региональный центр спортивной подготовки «Академия биатлона» и встретится с победителями Зимней универсиады 2017 года, прошедшей в Алма-Ате.

Ранее, 27 и 28 февраля, в Красноярск прибыли крупные федеральные чиновники: полпред президента в СФО Сергей Меняйло, зампред правительства РФ Виталий Мутко и помощник президента и секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин. Накануне они также побывали на стройках и готовых объектах Универсиады, а также провели совещание о повышении эффективности лесного комплекса.

В последний раз перед этим Путин посещал Красноярский край в 2013 году — тем летом он заезжал в заповедник «Саяно-Шушенский», а в сентябре делал короткую остановку в Красноярске по пути из Владивостока в Курган. В 2012 году президент принимал участие в Красноярском экономическом форуме, а в 2010 году отмечал здесь День знаний.