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28 февраля, источник: УНИАН

Переговоры в ЕС по «безвизу» для Украины завершились успешно

Межинституциональные переговоры о предоставлении Украине безвизового режима завершились успешно.

Источник: УНИАН

Об этом во вторник в Брюсселе после завершения переговоров собственному корреспонденту УНИАН сообщили в миссии Украины при Европейском Союзе.

«Совет ЕС, Европейский парламент и Европейская комиссия достигли решения о предоставлении Украине безвизового режима. В четверг это решение будет подтверждено на Комитете постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER)», — сообщили в миссии.

Далее, в соответствии с процедурой, это решение должно быть проголосовано Комитетом Европарламента по вопросам гражданских свобод. После этого законодательная инициатива должна быть проголосована на пленарном заседании ЕП и утверждена на заседании Совета ЕС. Свои подписи под документом должны поставить президент Европарламента и представители Совета. Документ должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней после этого.

Как сообщал УНИАН, в ЕС решили, что решение о безвизовом режиме для Украины может вступить в силу только вместе с новым механизмом временного приостановления таких режимов для любой страны мира, в отношении которых действуют такие режимы.

14 февраля Европарламент одобрил механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами.

27 февраля Совет ЕС принял механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами. 10 февраля президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина к лету этого года получит безвизовый режим с ЕС.

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