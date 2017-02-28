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22:47 (мск), источник: Интерфакс

Кандидат в президенты Франции Фийон призвал отменить санкции против РФ

Это, по словам Фийона, облегчило бы жизнь французским фермерам.

Источник: РИА "Новости"
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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон во вторник заявил о важности снятия антироссийских санкций, пишет сайт французского журнала «Экспресс».

«Нам нужно предложить снять санкции в отношении России, которые ведут к истощению сельского хозяйства Франции и других европейских стран», — приводит издание его слова, сказанные в ходе посещения Международного салона сельскохозяйственной техники и оборудования в городе Вильпент.

Фийон также напомнил, что выступает за сокращение на 40 млрд евро взносов и сборов, которые выплачивают французские фермеры и «за отмену всех норм, которые были добавлены к законодательству ЕС» в этой сфере.

«Бюрократия мешает стране идти вперед», — подчеркнул Фийон.

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