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00:08 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Луценко: Верховный суд закрыл дело на Иванющенко

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Верховный суд Украины закрыл дело против соратника экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего депутата Верховной рады от «Партии регионов» Юрия Иванющенко, в отношении которого расследуется дело о хищении средств, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Сегодня узнал, что Верховный Суд без уведомления прокуратуры принял решение закрыть все дела по Иванющенко. И это сделано именно перед продлением санкций ЕС в отношении арестованных активов Януковича и К (компании —ред.). У меня есть много эмоций и не меньше аргументов против этого решения», — написал генпрокурор Украины в Facebook.

Напомним, департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины проводит активное досудебное расследование по делу Иванющенко относительно хищения в 2012 — 2014 годах средств, выделенных стране в рамках Киотского протокола.

МВД Украины объявило Иванющенко в розыск по обвинению в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах.

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