Луценко: Верховный суд закрыл дело на Иванющенко

«Сегодня узнал, что Верховный Суд без уведомления прокуратуры принял решение закрыть все дела по Иванющенко. И это сделано именно перед продлением санкций ЕС в отношении арестованных активов Януковича и К (компании —ред.). У меня есть много эмоций и не меньше аргументов против этого решения», — написал генпрокурор Украины в Facebook.

Напомним, департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины проводит активное досудебное расследование по делу Иванющенко относительно хищения в 2012 — 2014 годах средств, выделенных стране в рамках Киотского протокола.

МВД Украины объявило Иванющенко в розыск по обвинению в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах.