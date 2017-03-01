Трамп подписал указ, подразумевающий пересмотр директив Обамы по водным ресурсам

Смысл директив, введенных Обамой, заключался в том, чтобы оградить водоемы и реки от загрязнения, в то время как, с точки зрения нынешней администрации, они ограничивают возможности местных предпринимателей.

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп подписал сегодня исполнительный указ, подразумевающий пересмотр директив экс-президента США Барака Обамы, которые помещают большую часть водных ресурсов страны под юрисдикцию федерального правительства. На территории страны означенные правила получили название «Воды Соединенных Штатов» (Waters of The United States).

Новый же указ фактически призван развязать руки бизнесу и позволить штатам самим определять, как распоряжаться своими водными ресурсами.

Новый же указ фактически призван развязать руки бизнесу и позволить штатам самим определять, как распоряжаться своими водными ресурсами.

Семья Трампа убедила его отказаться от выхода из соглашения по климату

Администрация Трампа в целом имеет разительно отличающийся подход к вопросам экологии.

Обама, в частности, поддерживал развитие альтернативных источников энергии, уделял особое внимание инициативам, касающимся борьбы с глобальным потеплением, активно участвовал в подготовке Парижского соглашения по климату, кроме того, прежний хозяин Белого дома всячески препятствовал строительству нефтепровода Keystone XL из Канады и других нефтепроводов.