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00:16 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Европарламенте уточнили ограничения при отмене виз для украинцев

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Переговорщики от Европарламента и Совета ЕС во вторник согласовали отмену виз для граждан Украины.

Источник: "РИА Новости" Украина

Как говорится в официальном заявлении пресс-службы Европарламента, теперь договоренность должен подтвердить профильный комитет Европарламента, вслед за ним — ЕП на пленарной сессии, а затем — Совет ЕС.

«Украинские граждане смогут ездить в ЕС без визы в рамках неформальной договоренности, достигнутой переговорщиками от парламента и Совета во вторник. Когда изменения вступят в силу, обладатели биометрических паспортов смогут въезжать в ЕС на 90 дней в течение 180-дневного периода для деловых, туристических или семейных поездок», — сообщил Европарламент.

При этом в сообщении отмечается, что безвизовый режим не предполагает автоматическое получение разрешения на работу, а также не распространяется на Великобританию и Ирландию.

Ранее Совет ЕС формально одобрил новый механизм приостановки действия безвизового режима, который некоторые страны Евросоюза сочли обязательным условием предоставления безвизового въезда для граждан Грузии и Украины. Нормативный документ, содержащий поправки к действующим правилам, будет подписан Европарламентом и председательством Совета ЕС 1 марта и вступит в силу через 20 дней после его публикации в Официальном журнале ЕС.

Комментируя решение ЕП, президент Петр Порошенко заявил, что диалог между Верховной Радой, Еврокомиссией и Европарламентом по вопросу предоставления Украине безвизового режима завершен.

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