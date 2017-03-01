В Европарламенте рассказали, когда профильный комитет может проголосовать «безвиз» для Украины

Об этом Габриэль, которая была докладчиком ЕП по этому вопросу, сообщила в интервью собственному корреспонденту УНИАН во вторник в Брюсселе, комментируя результаты соответствующих переговоров.

«Это было первое и последнее обсуждение в рамках межинституциональных переговоров. В четверг Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) утвердит договоренный текст, после чего в Комитет ЕП будет отправлено письмо, что означает, что парламент может продолжать в Комитете — проголосовать в LIBE (Комитет по гражданским свободам), затем на пленарном заседании. Вам известно, что всегда есть возможность внести поправки — на Комитете, на пленарном заседании. Поэтому COREPER снова должен достичь договоренностей (по поводу текста), после этого должно быть решение Совета ЕС, затем — подписание, обнародование в Официальном журнале и потом — 20 дней, после чего решение вступит в силу», — детализировала она процедуру.

Отвечая на вопрос, когда именно LIBE сможет проголосовать согласованное решение, Габриэль отметила, что это произойдет во вторую или третью неделю марта. «Я буду делать все возможное, чтобы это произошло во вторую неделю. Тогда в первую неделю апреля это будет проголосовано на пленарном заседании. Потом будет утверждение со стороны COREPER», — подчеркнула она.

Политик констатировала, что во время переговоров произошло «очень хорошее обсуждение с Советом и Комиссией». «С самого начала у нас было очень хорошее сотрудничество. Для нас это был важный шаг. Украинская сторона выполнила все требования. Для нас было очень важно иметь эти договоренности сегодня и пытаться ускорить процедуру, сделать это как можно скорее», — подчеркнула Габриэль.

Габриэль напомнила, что с самого начала ЕП «занял четкую позицию по этому вопросу — требования выполнены». «Я уверена, что во время голосования в рамках пленарного заседания это предложение будет поддержано большинством, потому что это о поддержке наших партнеров, о том, как приблизить украинских граждан к ЕС в такое тяжелое время. Украина для нас — ключевой партнер», — заявила она.

Как сообщал УНИАН ранее, Европейский парламент, Совет Европейского Союза и Европейская комиссия пришли к согласию в вопросе предоставления Украине безвизового режима.

Далее, согласно процедуре, это решение должно быть проголосовано Комитетом Европарламента по вопросам гражданских свобод.