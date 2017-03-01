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11:09 (мск), источник: ТАСС

Чехия обеспокоена ситуацией вокруг памятника чешским легионерам в Самаре

Глава минобороны страны Иржи Цалетка заявил, что памятник уже пять лет находится в депозитарии, что недостойно памяти погибших военнослужащих Чехословацкого корпуса.

Чешское министерство обороны выразило обеспокоенность вокруг невыполнения самарскими властями российско-чешского межправительственного соглашения о взаимной охране военных захоронений, которое выражается в проблемах с установкой в городе памятного знака чехословацким легионерам. Об этом заявил журналистам представитель военного ведомства страны Иржи Цалетка.

«Самарские власти, ссылаясь на протесты самарской общественности, уже пять лет не выполняют это соглашение, — отметил он. — Чешские власти выполняют и будут выполнять свои обязательства. Этого же мы ожидаем от российских партнеров».

В Самаре, согласно достигнутой ранее договоренности, должен быть установлен памятник погибшим в годы Гражданской войны военнослужащим Чехословацкого корпуса, сформированного в сентябре 1917 года в составе Российской армии. Его воины вскоре поддержали Белое движение и на начальном этапе обеспечивали его основную боевую мощь.

«Памятник погибшим соотечественникам был изготовлен в форме готического окна по проекту недавно ушедшего российского архитектора из Екатеринбурга. Он посвящен 117 бойцам Чехословацкого корпуса, погибшим в Самаре и близ города», — сказал Цалетка. Памятник уже пять лет находится в депозитарии. Это недостойно памяти погибших военнослужащих Чехословацкого корпуса, подчеркнул представитель минобороны Чехии.

Ранее начальник управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов указал на то, что проблемы с установкой в Самаре памятного знака чешским легионерам могут привести к симметричной реакции со стороны Чехии. Он пояснил, что администрация Самарской области и города Самары не выполняют протокольные решения совместной российско-чешской комиссии об установке в городе этого знака.

Чешское министерство обороны, в соответствии с соглашением об охране военных захоронений, ежегодно выделяет средства на ремонт находящихся в республике мемориалов, кладбищ и отдельных могил российских и советских воинов. В 2016 году была проведена реконструкция пяти из них. Дотации на содержание объектов российской военной славы отчисляются также из муниципальных бюджетов.

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