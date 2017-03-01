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03:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Замминистра: Дальнему Востоку нужны все инвесторы подряд

На Дальнем Востоке приоритетом является каждый инвестпроект. С таким заявлением на сессии «Новая региональная политика. Возможности для развития. Повышение эффективности инвестиций — ТОСЭР» Российского инвестиционного форума в Сочи выступил замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

Источник: https://forumvostok.ru/

«На Дальнем Востоке приоритетным является каждый инвестиционный проект. Неважен объем инвестиций. Это может быть и 1 млн рублей, и 1 млрд рублей. Мы занимаемся каждым проектом. Мы поддерживаем всех предпринимателей», — подчеркнул Александр Крутиков.

Замминистра напомнил, что на Дальнем Востоке создано 14 территорий опережающего развития в восьми регионах, создание еще трех одобрено: «Сегодня в ТОР уже работают 115 инвесторов, которые уже строят свои объекты. 92 заявки инвесторов в работе. Это проекты с общим объемом инвестиций порядка 600 млрд рублей. Фактически это результат за 1,5 года работы особого режима ТОР на Дальнем Востоке».

По словам замглавы Минвостокразвития, идеология создания ТОР связана с задачей обеспечить опережающий экономический рост Дальнего Востока.

«В современных экономических условиях это можно сделать только с помощью частных инвестиций. Необходимо было создать условия, чтобы инвесторы приходили в этот непростой с точки зрения геоэкономики макрорегион. Для этого нам понадобился специальный механизм, — уточнил замминистра. — Особенность Дальнего Востока в том, что мы конкурируем за инвесторов не только с другими российскими макрорегионами, но и с соседними странами АТР, которые сделали мощный экономический рывок вперед, в том числе посредством создания специальных условий для привлечения частных инвестиций».

При разработке особого правового режима ТОР за основу были взяты лучшие практики из стран АТР. Была создана целевая модель на основе лучших показателей по таким параметрам как налоги, виды издержек и административных процедур, сроки и качество госуслуг.

По мнению замминистра, привлекательность ТОР обусловлена тремя основными элементами. Первый элемент — налоговые льготы. С ними напрямую связана доходность инвестиций.

Второй элемент — наличие инфраструктуры. «Если не создать простые механизмы с низким уровнем издержек по подключению к этой инфраструктуре, то трудно будет привлечь крупных инвесторов, готовых создавать предприятия с высокой добавленной стоимостью и высокопроизводительными рабочими местами», — прокомментировал Александр Крутиков.

Управляющей компанией ТОР — Корпорацией развития Дальнего Востока — уже создается 101 объект инфраструктуры: автодороги, объекты газо- и водоснабжения, водоотведения и др. «Мы отталкиваемся от потребности самого инвестора, создавая ту инфраструктуру, которая нужна именно под его проект», — уточнил Александр Крутиков.

Третьей составляющей является особая система управления такими территориями. «Без нее добиться таких результатов, которые мы имеем сейчас, вряд ли было бы возможно, — сказал замминистра. — В основе этой системы лежит простой принцип: инвестор всегда прав. Мы создаем специальные сервисы и механизмы, чтобы сделать жизнь инвестора на такой территории комфортной, безбарьерной, максимально прозрачной и предсказуемой. Любой инвестор рассматривает два базовых параметра при выборе места для инвестиций: их доходность и риски инвестирования. Специальные сервисы и механизмы в ТОР в том числе работают на снижение этих рисков».

Специалисты Корпорации развития Дальнего Востока помогают инвесторам в разработке бизнес-плана, проводят консультации по налоговым и бухгалтерским вопросам, представляют при необходимости интересы резидента в суде. Проверки инвесторов контрольно-надзорными органами проводятся только при согласовании с Минвостокразвития.

«Вся эта система заработала на Дальнем Востоке. Ей активно пользуются инвесторы. Приведу пример: для проекта с объемом инвестиций в 2,7 млрд рублей эта модель позволяет на треть сократить сроки окупаемости. Сейчас инвестор готов расширять производство и дополнительно инвестировать 1 млрд рублей. Таких примеров уже несколько. Первые предприятия в рамках ТОР построены, получают льготы и преференции. На мой взгляд, это лучшее доказательство и пример того, что этот инструмент заработал», — подытожил Александр Крутиков.

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