300 тысячам украинцев запрещен въезд в Беларусь и Россию — глава МВД Беларуси

Об этом сообщил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, передает TYT.BY.

По данным министра внутренних дел, всего в черном списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь и Россию, состоит 1,7 миллиона человек. 1,5 миллиона были внесены по инициативе России, 300 тысяч из них — украинцы.

Комментируя задержание по указанию РФ в Минске украинского поэта Сергея Жадана, которое произошло 11 февраля 2017 года, глава МВД Беларуси отметил, что не знал о таком писателе, как Жадан.

«Хотелось бы подискутировать по поводу того, что он известный писатель. Я украинскую литературу изучал 17 лет, но такую фамилию слышу впервые», — отметил Шуневич.

По его словам, МВД обязано «выявлять таких граждан и задерживать».

«И задержали, потому что милиция работает хорошо. А случилось это ночью, так как информация поступила ночью о том, что в Беларуси находится человек, связанный с терроризмом. Ждать до утра не могли», — сказал Игорь Шуневич.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 10 на 11 февраля в Минске милиционеры ворвались в гостиничный номер Жадана и без объяснений доставили в отделение милиции, где до утра удерживали в камере и не предоставили возможности позвонить в Посольство Украины. После этого силовики выяснили в Комитете госбезопасности Беларуси, что еще в 2015 году Жадану был запрещен въезд на территорию России, что объяснялось формулировкой «за причастность к террористической деятельности».

Также милиционеры спрашивали Жадана о терроризме, после чего поставили штамп в паспорт о запрете въезда в Беларусь. В связи с задержанием писателя в МИД вызвали посла Беларуси Игоря Сокола. Представитель министерства заявил, что разъяснения белорусской стороны относительно задержания Жадана не удовлетворяют украинскую сторону.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с главой белорусского внешнеполитического ведомства Владимиром Макеем ситуацию с задержанием в Минске украинского писателя.