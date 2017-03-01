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04:23 (мск), источник: ТАСС

CNN: Трамп считает КНДР главной угрозой для США

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп считает, что КНДР является главной угрозой для США.

Источник: AP 2017

Об этом сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

По его словам, президент считает, что именно Пхеньян представляет «наибольшую непосредственную угрозу» для Вашингтона.

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Как отметил источник CNN, Трамп во время прошедшей в понедельник встречи с представителем властей КНР призвал того работать над решением проблемы КНДР. «Вы должны работать по Северной Корее», — привел представитель администрации США слова Трампа.

Источник не уточнил, кому именно Трамп адресовал такие слова, однако, судя по всему, речь идет о члене Госсовета КНР Ян Цзечи, с которым Трамп провел в Вашингтоне в понедельник краткую встречу, сообщает телеканал.

Как отметила пресс-служба Госдепартамента, Ян Цзечи во время визита в американскую столицу обсудил во вторник с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном вопросы экономического сотрудничества Вашингтона и Пекина, а также ядерную программу КНДР.

МИД КНР ранее сообщил, что в понедельник Ян Цзечи встретился с Трампом. Американский лидер, в частности, призвал усиливать сотрудничество между двумя странами и контакты на высоком уровне. Член Госсовета КНР в свою очередь подчеркнул, что Китай намерен активизировать взаимодействие с США на основе соблюдения принципов неконфликтности, взаимного уважения и обоюдно выигрышного сотрудничества, отмечалось в сообщении китайского МИД.

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