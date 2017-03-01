CNN: Трамп считает КНДР главной угрозой для США

По его словам, президент считает, что именно Пхеньян представляет «наибольшую непосредственную угрозу» для Вашингтона.

Об этом сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

Как отметил источник CNN, Трамп во время прошедшей в понедельник встречи с представителем властей КНР призвал того работать над решением проблемы КНДР. «Вы должны работать по Северной Корее», — привел представитель администрации США слова Трампа.

Источник не уточнил, кому именно Трамп адресовал такие слова, однако, судя по всему, речь идет о члене Госсовета КНР Ян Цзечи, с которым Трамп провел в Вашингтоне в понедельник краткую встречу, сообщает телеканал.

Как отметила пресс-служба Госдепартамента, Ян Цзечи во время визита в американскую столицу обсудил во вторник с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном вопросы экономического сотрудничества Вашингтона и Пекина, а также ядерную программу КНДР.

МИД КНР ранее сообщил, что в понедельник Ян Цзечи встретился с Трампом. Американский лидер, в частности, призвал усиливать сотрудничество между двумя странами и контакты на высоком уровне. Член Госсовета КНР в свою очередь подчеркнул, что Китай намерен активизировать взаимодействие с США на основе соблюдения принципов неконфликтности, взаимного уважения и обоюдно выигрышного сотрудничества, отмечалось в сообщении китайского МИД.