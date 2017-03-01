Депутат из Владивостока: Я умру, но дойду до конца
Александр Приходько раскрыл секреты своей голодовки.
Александр Приходько раскрыл секреты своей голодовки.
Депутат Думы Владивостока голодает уже третий день в надежде на то, что на расследование уголовного дела в отношении него, а также на его проекты обратит внимание сам президент России, сообщает РИА VladNews.
В ходе беседы с корреспондентом РИА VladNews Александр Приходько рассказал, что
Как рассказал Александр, родные и коллеги отговаривали его от голодовки, да и самому ему было страшно — боялся общественного осуждения.
— Все уверены, что я предлагаю фантастические и нереальные проекты. Сегодня проще обозвать человека дураком, чем
Напомним, что в отношении Александра Приходько было возбуждено уголовное дело за рукоприкладство на свалке ТБО. По словам депутата, свидетели меняли свои показания, но до этого никому нет дела, поэтому он и решил объявить голодовку.
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Как ранее сообщало РИА VladNews, о своем намерении голодать Александр Приходько объявил еще в понедельник, 27 февраля, сообщив, что его голодовка продлится до тех пор, пока президент России Владимир Путин не даст задание разобраться с уголовным делом, которое было возбуждено Следственным комитетом против депутата еще в 2015 году, а также не обратит внимания на его проекты.