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07:30 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Спецназ Нацполиции вывели из Авдеевки

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники КОВДа (Корпус оперативно-внезапного действия) покидают Авдеевку и возвращаются к месту постоянной дислокации, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Бойцы спецподразделения несли службу исключительно в ночное время. Они патрулировали улицы, чтобы не только предотвратить факты мародерства и других правонарушений, но и мгновенно прийти на помощь людям в случае необходимости. Экипаж на бронированном автомобиле был готов отправиться в любую точку Авдеевки, чтобы в случае артиллерийского обстрела эвакуировать людей. К счастью, в эти дни таких случаев не было, тогда как во время прошлой командировки кордовцы (укр. КОРД) трижды спасали людей», — сказано в сообщении.

Решение о выводе спецподразделения принято в связи с восстановлением электроснабжения города.

С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.

Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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