Песков: Путин не планирует обсуждать хоккей с мячом в Красноярске
Ранее хоккеисты «Енисея» обратились к президенту за помощью.
Ранее хоккеисты «Енисея» обратились к президенту за помощью.
Президент России Владимир Путин, который проведет совещание в Красноярске по вопросам Универсиады, не планирует обсуждать ситуацию в хоккее с мячом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на
«Никак не планируется обсуждать эту тему. Очевидно, что это никак не связано с президентом», — сказал Песков незадолго до прилета Путина в Красноярск.
Напомним, хоккеисты «Енисея» обратились к президенту за помощью. Игроки команды признались, что не могут оставаться в стороне «в столь трудные времена для хоккея», когда закрываются клубы, а болельщики все меньше ходят на матчи. Также хоккеисты выступили в поддержку архангельского «Водника», ставшего участником скандального матча с 20 автоголами. В конце своего видеообращения игроки «Енисея» попросили Путина «спасти русский хоккей».
Хоккей с мячом в последнее время все чаще стал попадать в сводки скандальных новостей. Все началось с дисквалификации главного тренера «Енисея» Сергея Ломанова, которого обвинили во вмешательстве в работу судей на матче с «Кузбассом» и отстранили на 2,5 года. Болельщики хоккея встали на защиту специалиста, раскритиковав решение ФХМР и лично главу организации Бориса Скрынника.
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Апофеозом всех событий стал скандальный матч между архангельским «Водником» и иркутской «Байкал-Энергией», прошедший 26 февраля. Игра закончилась со счетом 11:9 в пользу Иркутска, при этом все мячи были забиты хоккеистами исключительно в свои ворота. Фанаты назвали игру «позором» и «преступлением», а также потребовали наказать всех причастных к матчу. В итоге результат игры был отменен. По некоторым данным, начавший голевую феерию «Водник» таким способом выразил протест работе ФХМР.