Песков: Путин не планирует обсуждать хоккей с мячом в Красноярске

Президент России Владимир Путин, который проведет совещание в Красноярске по вопросам Универсиады, не планирует обсуждать ситуацию в хоккее с мячом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Никак не планируется обсуждать эту тему. Очевидно, что это никак не связано с президентом», — сказал Песков незадолго до прилета Путина в Красноярск.

Напомним, хоккеисты «Енисея» обратились к президенту за помощью. Игроки команды признались, что не могут оставаться в стороне «в столь трудные времена для хоккея», когда закрываются клубы, а болельщики все меньше ходят на матчи. Также хоккеисты выступили в поддержку архангельского «Водника», ставшего участником скандального матча с 20 автоголами. В конце своего видеообращения игроки «Енисея» попросили Путина «спасти русский хоккей».

Хоккей с мячом в последнее время все чаще стал попадать в сводки скандальных новостей. Все началось с дисквалификации главного тренера «Енисея» Сергея Ломанова, которого обвинили во вмешательстве в работу судей на матче с «Кузбассом» и отстранили на 2,5 года. Болельщики хоккея встали на защиту специалиста, раскритиковав решение ФХМР и лично главу организации Бориса Скрынника.

За месяц до чемпионата мира по бенди спортивный мир потрясла новость об отстранении от сборной России Сергея Ломанова-младшего — легенды хоккея с мячом и сына прославленного тренера. По официальной версии, 36-летний спортсмен не попал в национальную команду по причине «омоложения» состава. Однако многие болельщики и эксперты увидели в этом продолжение скандала с его отцом. В итоге Ломанов-младший не поехал на ЧМ, а сборная впервые с 2012 года осталась без золота, проиграв в финале шведам.

Апофеозом всех событий стал скандальный матч между архангельским «Водником» и иркутской «Байкал-Энергией», прошедший 26 февраля. Игра закончилась со счетом 11:9 в пользу Иркутска, при этом все мячи были забиты хоккеистами исключительно в свои ворота. Фанаты назвали игру «позором» и «преступлением», а также потребовали наказать всех причастных к матчу. В итоге результат игры был отменен. По некоторым данным, начавший голевую феерию «Водник» таким способом выразил протест работе ФХМР.