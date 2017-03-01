В Омск с проверкой нагрянуло руководство МЧС России
Как стало известно «СуперОмску», в среду, 1 марта, в Омск прилетают с проверкой представители регионального центра МЧС России.
Как стало известно «СуперОмску», в среду, 1 марта, в Омск прилетают с проверкой представители регионального центра МЧС России.
Самолет БЕ-200 с руководством на борту уже заходит на посадку в момент публикации материала.
Как уточнили «СуперОмску» в
Вполне вероятно, ревизоры проверят готовность региона к предстоящему паводку.