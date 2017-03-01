Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
Работа, которая вас убивает
Актёр из популярного сериала умер в возрасте 36 лет
Звезды 80-х: что произошло с легендами сцены
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Как законно увеличить площадь санузла
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи и шлет к РФ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Пройдут катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ на танки НАТО
Крымские татары не хотят на Украину - опрос
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
07:13 (мск), источник: СуперОмск

В Омск с проверкой нагрянуло руководство МЧС России

Как стало известно «СуперОмску», в среду, 1 марта, в Омск прилетают с проверкой представители регионального центра МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

Самолет БЕ-200 с руководством на борту уже заходит на посадку в момент публикации материала.

Как уточнили «СуперОмску» в пресс-службе МЧС России по Омской области, проверку будут проводить внутри ведомства.

Вполне вероятно, ревизоры проверят готовность региона к предстоящему паводку.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дональд Трамп пообещал найти новых друзей в мире
В Евросоюзе договорились о визовом режиме для Украины
Снайпер выстрелил в толпу во время выступления Олланда
СМИ сообщили о нежелании Зюганова баллотироваться в президенты
В Европарламенте выступили за снятие неприкосновенности с Ле Пен
ФАС России возбудила дело в отношении Минздрава
СМИ опубликовали запись перепалки главы Uber с водителем сервиса
Спорт
«Петров был лучшим центрфорвардом в нашей истории» Утром 28 февраля скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Петров. Прославленному игроку московского ЦСКА и сборной СССР было 69 лет
Авто
DS 7 Crossback: французы сделали автомобиль для Парижа Новый кроссовер DS 7 Crossback удивил. И не только нас, но и парижан. Последние вообще счастливы — этот автомобиль построен фактически в честь их города
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Цены на новостройки в Петербурге вырастут весной
В Госдуме предложили вернуть строительные кооперативы
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Валерий Меладзе исполнил мечту девочки из хосписа 11-летняя Даша Гарева, пациентка хосписа «Дом с маяком», мечтала о встрече с певцом. Меладзе не только встретился с Дашей, но и пригласил девочку на репетицию шоу «Голос.Дети».
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь