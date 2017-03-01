В Омск с проверкой нагрянуло руководство МЧС России

Самолет БЕ-200 с руководством на борту уже заходит на посадку в момент публикации материала.

Как уточнили «СуперОмску» в пресс-службе МЧС России по Омской области, проверку будут проводить внутри ведомства.

Вполне вероятно, ревизоры проверят готовность региона к предстоящему паводку.