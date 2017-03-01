Эсминец «Быстрый» готовится к бою в Приморье

В течение нескольких дней в морских полигонах флота экипаж корабля выполнил артиллерийские и ракетные стрельбы по воздушным и морским целям, отработал упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел учения по РХБ защите и борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости. Кроме того, моряки отработали действия по спасению людей с поверхности воды, а также выполнили ряд противодиверсионных мероприятий.

Курсовая задача (К-2) это подготовка корабля к использованию по предназначению, то есть организация боевого применения корабля, использования его вооружения. В ее рамках оценивается степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля, катера, выполнять в море задачи по предназначению, а также вести одиночный бой в различной оперативно-тактической обстановке.

Напомним, что «Быстрый» является фактически последним представителем проекта 956 на Тихоокеанском флоте. В 80-е и в начале 90-х годов прошлого века в состав ТОФ было включено шесть таких кораблей, к настоящему времени из них три окончательно списаны, еще два находятся в длительном ремонте или консервации, и только «Быстрый» остается в боевом составе флота. Всего для ВМФ СССР/РФ было построено 17 таких кораблей, в строю остаются три. Такую неудачную судьбу кораблей этой серии эксперты объясняют просчетами при её проектировании, в результате чего корабли получили ненадежные главные энергетические установки.