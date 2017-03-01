Трамп: Я отдал распоряжение разработать план по уничтожению ДАИШ

В ходе своего выступления Трамп заявил, что «США готовы работать с союзниками, включая исламский мир, чтобы стереть ДАИШ (ИГ — запрещена в Казахстане) с лица земли».

По его словам, он отдал распоряжение министерству обороны разработать план по уничтожению ДАИШ.

«Это группировка беззаконных дикарей, которые убивают мусульман и христиан, мужчин, женщин и детей всех вероисповеданий», — подчеркнул он.

Также Дональд Трамп пообещал предоставить вооруженным силам все необходимые ресурсы и подтвердил планы повышения военного бюджета.

«Я направляю в конгресс бюджет, который позволит восстановить наши вооруженные силы, устранит секвестр военного бюджета и призывает к одному из самых крупных в американской истории повышению военных расходов», — сказал Трамп.