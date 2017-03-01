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06:14 (мск), источник: Интерфакс

Дональд Трамп пообещал найти новых друзей в мире

Президент США намерен сотрудничать с союзниками по всему миру ради ликвидации ИГИЛ.

Источник: AP 2017

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп считает, что США должны найти в мире новых друзей и наладить сотрудничество с различными странами в тех сферах, где их интересы совпадают.

«Америка намерена найти новых друзей и создать новые партнерства там, где интересы совпадают», — заявит Трамп в выступлении перед двумя палатами американского конгресса.

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США должны сотрудничать со своими союзниками по всему миру с целью уничтожения ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), говорится в тезисах выступления президента США Дональда Трампа перед конгрессменами, распространенных за несколько минут до начала его выступления пресс-службой Белого дома.

«Как и обещал, я поручил министерству обороны разработать план разрушения и ликвидации ИГИЛ — сети необузданных дикарей, которые режут мусульман, христиан, мужчин, женщин и детей всех конфессий и верований», — говорится в тезисах речи Трампа.

«Мы будем работать с нашими союзниками, в том числе с нашими друзьями и союзниками в мусульманском мире, чтобы повергнуть этого подлого врага нашей планеты», — отмечается в тезисах американского президента.

«Мы хотим мира, везде, где мир может быть сформирован. Сегодня Америка стала дружить с бывшими врагами. Некоторые из наших ближайших союзников десятилетия назад воевали на противоположной стороне в мировых войнах. Этот исторический урок должен дать нам веру в возможность улучшить мир», — говорится в тексте выступления Трампа.

Американский лидер подчеркнул, что «Америка настроена искать новых друзей и наладить новые партнерские отношения в тех областях, где интересы пересекаются».

«Мы хотим гармонии и стабильности, а не войны и конфликта», — отметил Трамп.
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