Мэр Комсомольска-на-Амуре встретился с северокорейскими дипломатами

Мэр города Андрей Климов встретился с дипломатами. Он рассказал гостям об особенностях города Юности и развитии Комсомольска в связи с созданием на его территории ТОР.

В свою очередь руководитель Хабаровской канцелярии господин Ким Чже Чжон поблагодарил Андрея Климова за плодотворное сотрудничество. Было отмечено, что в Комсомольске ежегодно проводится ряд мероприятий, направленных на укрепление дружественных отношений российского и корейского народов. Представитель КНДР выразил надежду на расширение установившихся связей и реализацию новых проектов в сфере медицины, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Комсомольска.