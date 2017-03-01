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05:53 (мск), источник: Губерния онлайн

Мэр Комсомольска-на-Амуре встретился с северокорейскими дипломатами

28 февраля Комсомольск-на-Амуре посетила делегация Хабаровской канцелярии консульства КНДР во Владивостоке.

Мэр города Андрей Климов встретился с дипломатами. Он рассказал гостям об особенностях города Юности и развитии Комсомольска в связи с созданием на его территории ТОР.

В свою очередь руководитель Хабаровской канцелярии господин Ким Чже Чжон поблагодарил Андрея Климова за плодотворное сотрудничество. Было отмечено, что в Комсомольске ежегодно проводится ряд мероприятий, направленных на укрепление дружественных отношений российского и корейского народов. Представитель КНДР выразил надежду на расширение установившихся связей и реализацию новых проектов в сфере медицины, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Комсомольска.

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