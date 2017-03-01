Мутко посетил спортивные объекты Красноярска, строящиеся к Универсиаде
Экскурсию по хоккейному стадиону «Енисей» для
Экскурсию по хоккейному стадиону «Енисей» для
Виталий Мутко, который находится с рабочим визитом в Красноярске, посетил основные спортивные, инфраструктурные и социальные объекты, которые строятся и реконструируются к Универсиаде-2019. Одна из них — хоккейный стадион «Енисей», который готовится к реконструкции. Все запланированные работы выполняются в срок. Снос старого объекта начнется в середине марта. Новый стадион «Енисей» предназначен для проведения соревнований по хоккею с мячом. Планируется до 30 ноября 2018 года построить крытый объект с основной ледовой ареной с трибунами на 5000 зрительских мест, со спортзалом для разминки, тренажерным залом, раздевалкой,
«Мы рассказали Виталию Мутко все по объекту, вышли на поле, посмотрели, что такое стадион “Енисей”. Потом все вместе зашли в павильон, где ему рассказали, что мы строим, как строим, и как в итоге будет выглядеть арена», — рассказал Ломанов журналистам.
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