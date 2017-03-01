Мутко посетил спортивные объекты Красноярска, строящиеся к Универсиаде

Виталий Мутко, который находится с рабочим визитом в Красноярске, посетил основные спортивные, инфраструктурные и социальные объекты, которые строятся и реконструируются к Универсиаде-2019. Одна из них — хоккейный стадион «Енисей», который готовится к реконструкции. Все запланированные работы выполняются в срок. Снос старого объекта начнется в середине марта. Новый стадион «Енисей» предназначен для проведения соревнований по хоккею с мячом. Планируется до 30 ноября 2018 года построить крытый объект с основной ледовой ареной с трибунами на 5000 зрительских мест, со спортзалом для разминки, тренажерным залом, раздевалкой, конференц-залом, помещением для прессы и т. д.

«Мы рассказали Виталию Мутко все по объекту, вышли на поле, посмотрели, что такое стадион “Енисей”. Потом все вместе зашли в павильон, где ему рассказали, что мы строим, как строим, и как в итоге будет выглядеть арена», — рассказал Ломанов журналистам.