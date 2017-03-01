Главу Бодайбо хотят отправить в отставку за присвоение муниципальной квартиры

Как 1 марта 2017 года сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, во время проверки было обнаружено, что глава незаконно получил муниципальную квартиру, приватизировал ее и обратно продал ее муниципалитету за 1 млн рублей. Деньги было выделены из бюджета города, которые предназначались для переселения граждан из ветхого жилья.

Проверка показала, что муниципальная квартира была предоставлена ему в 2010 году с помощью мнимого обмена с нанимателем, который фактически умер за год до этого решения администрации. В то время Александр Дубков занимал должность заместителя главы Бодайбо. При этом он не состоял на учете в качестве нуждающегося и не являлся малоимущим. В 2012 году Александр Дубков был избран главой Бодайбо. Сведения о незаконно полученной квартире не были отражены в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2011 — 2014 годы и, соответственно, на сайте Бодайбинского городского поселения в сети Интернет.

В августе 2015 года глава поселения единоличным постановлением принял решение о передаче квартиры себе в частную собственность, а впоследствии о продаже ее обратно муниципалитету. Незаконные действия главы были пресечены прокуратурой Бодайбо в ноябре 2016 года.

В результате члены комиссии поселения, допустившие заявку своего работодателя до участия в закупке администрации, управлением ФАС по Иркутской области привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. По требованию прокуратуры города глава поселения погасил причиненный ущерб в размере 1 млн рублей.

В феврале 2017 года материалы проверки прокуратуры переданы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании главы поселения. Кроме того, проверка показала аналогичные нарушения антикоррупционного законодательства: глава принимал единоличные решения в свою пользу при предоставлении себе в 2015—2016 годах в аренду земельного участка, расположенного в Бодайбо.