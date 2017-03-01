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07:28 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Розенко поручил Минсоцполитики «осовременить» пенсии

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр Павел Розенко поручил Минсоцполитики и Пенсионному фонду в кратчайшие сроки разработать механизм справедливого осовременивания пенсий и рассчитать конкретный ресурс, который необходим, чтобы провести такое осовременивание пенсий, сообщает пресс-служба Кабмина.

Источник: "РИА Новости" Украина

Розенко заявил, что по состоянию на конец февраля, доходы в госбюджет от налогов увеличились на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в местные бюджеты — на 70% (в первую очередь поступления от НДФЛ). Также, по его данным, на 43% по сравнению с предыдущим годом выросли поступления и в Пенсионный фонд.

«Это на 22% больше, чем, подчеркиваю, было запланировано. И если мы сохраним такие темпы, если бизнес и экономика будут нам показывать такие результаты, прежде всего, по детенизации, мы сможем реально говорить о введении дополнительных программ социальной защиты. Прежде всего, это дополнительный ресурс нужно направить на усиление социальной защиты пенсионеров — осовременивание пенсий», — сказал Розенко.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пенсионная реформа, которая позволит увеличить выплаты пенсионерам, может пройти в 2017 году.

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