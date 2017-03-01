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07:05 (мск), источник: Nur.kz

Психологи оценили казахстанских министров по их галстукам

Мужчина в галстуке всегда выглядит стильно и сразу внушает к себе уважение. Психологи утверждают, что галстук может многое рассказать о своем хозяине. Имеют значение и цвет галстука, и рисунок, и даже форма.

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Изучив галстуки казахстанских министров на вчерашнем заседании правительства, корреспонденты ИА «NewTimes.kz» попытались выяснить, что этот аксессуар может рассказать о натуре хозяев.

Премьер-министр Казахстана вчера был в галстуке синего цвета. Это говорит о том, что Бакытжан Сагинтаев — мужчина надежный и общительный. А крупный горошек на аксессуаре премьера отмечает его элегантность и авторитетность.

Интересно то, что, по мнению психологов, величина «гороха» находится в прямой зависимости от того, насколько человек общителен, а, как мы знаем, Бакытжан Абдирович любит поговорить о проблемах в нашем государстве, наверное, именно поэтому «горошек» на его галстуке сразу бросается в глаза.

Если на мужчине галстук голубого цвета, как у министра юстиции Марата Бекетаева, то это говорит о том, что выбравший его мужчина властный и с твердыми принципами. А небольшая клеточка на ткани помогает привлечь внимание и самоутвердиться закомплексованной, по мнению психологов, личности Бекетаева.

Выбор министра здравоохранения Елжана Биртанова пал на галстук в полоску. Диагональная полоска — это классика, которая говорит о спокойном нраве и деловом настрое.

Мужчины, предпочитающие такой галстук, отличаются надежностью, верностью и заботливостью. Они являют собой воплощение заботливого мужа и отца и были бы идеальными супругами, если бы уделяли больше времени семье и детям. Однако работа для них превыше всего, на первом месте в их жизненной системе ценностей стоят дело и карьера. Поэтому будем уверены в успешном внедрении ФСМС, так как Биртанов не подкачает.

Реформатор образования Ерлан Сагадиев выбрал темно-красный галстук не случайно. Именно этот цвет показывает его амбициозность, решительность и целеустремленность.

Как говорят психологи, мужчины в темно-красном галстуке часто меняют род деятельности, но если находят дело, о котором мечтали, могут отдать ему силы и время без остатка. Видимо, нововведения в образование Казахстана пришли всерьез и надолго.

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек — веселый и оптимистичный человек. Об этом говорит светлый тон его галстука. А сдержанный и элегантный узор, по мнению психологов, говорит о высоких деловых качествах Касымбека, они делают его очень надежным в глазах партнеров.

Быть может, поэтому именно он и работает с инвесторами. Надо сказать, что человек, предпочитающий галстуки с орнаментом, практически никогда не теряет контроль над собой и вряд ли от него можно услышать грубое слово.

Ярко-красный галстук нового министра национальной экономики Тимура Сулейменова, по мнению психологов, свидетельствует о его физических недостатках и куче комплексов. Эксперты считают, что бросающийся в глаза аксессуар — едва ли не единственный способ привлечь к себе внимание окружающих и как-то самоутвердиться. Наверное, министр еще не уютно чувствует себя в Кабмине.

Вечно критикуемый на правительственных и парламентских заседаниях министр финансов Бахыт Султанов оправдывает себя галстуком благородного темно-красного цвета. Потому что его выбирают уверенные в себе мужчины, а мелкий горошек указывает на добросовестность Султанова и его профессионализм.

Розовые галстуки носят мужчины, отличающиеся высокой эмоциональностью и чувствительностью, как министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

Маленькие ромбики на его аксессуаре говорят о том, что он — человек с хорошим чувством юмора, но от которого вы никогда не дождетесь спонтанных порывов и импровизаций. К тому же, его ничем не проймешь, от любого упрека он готов отшутиться.

«Огуречный» орнамент на галстуке министра энергетики Каната Бозумбаева характеризует его как романтическую натуру. Но, по мнению психологов, такие люди ненадежны, любят витать в облаках. Видимо, пока министр энергетики строит воздушные замки — цены на бензин вновь поднимаются.

Министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов выбирает однотонные галстуки, что говорит о его скрытности и осторожности. Кроме того, этот атрибут характеризует Мырзахметова как педантичного бюрократа.

Мужчины с таким галстуком любят во всем порядок, настороженно относятся к любым новшествам, быть может, поэтому Сагинтаев так уверенно дает Мырзахметову важные поручения. Как отмечают психологи, владельцы однотонных галстуков настолько законопослушные во всем, что могут довести до бешенства и безумия.

А вот о мужчинах, предпочитающих темно-зеленые и оливковые цвета галстука, как у первого вице-премьера Аскара Мамина, можно сказать, что для них самое главное в жизни — это семья.

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