Власти Павлодара отказались от идеи переноса празднования Наурыза на апрель
Власти Павлодара решили отказаться от идеи переноса празднования Наурыза на апрель, передает телеканал «Астана».
Власти Павлодара решили отказаться от идеи переноса празднования Наурыза на апрель, передает телеканал «Астана».
Пр этом вместо большого аула, 22 марта установят всего несколько юрт для символического создания атмосферы торжества, сообщили в отделе культуры и развития языков города.
В остальном, больших изменений в программу праздника не внесут. Народные гуляния пройдут в парках и микрорайонах Павлодара. Будут работать сценические площадки, состоится концерт, пройдут театрализованные представления, спортивные состязания и игры. Для участников и гостей Наурыза будут разбиты палатки с горячими напитками и угощениями. Народные ремесленники будут продавать изделия
«Всегда в этот день ветрено.
Ранее о переносе празднования Наурыза с конца марта на более тёплое время на своей отчётной встрече с населением говорил аким Павлодарской области Булат Бакауов. Инициатива главы региона вызвала бурные обсуждения в социальных сетях.