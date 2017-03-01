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07:37 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Александр Козюков займет пост министра сельского хозяйства Прикамья

ПЕРМЬ, 25 января, РИА ФедералПресс. Врио губернатора Пермского края Максим Решетников определился с кандидатом на должность главы краевого минсельхоза.

Им станет глава Уинского района Александр Козюков, сообщает пресс-секретарь врио губернатора Дарья Левченко. Официальное представление Козюкова в должности состоится сегодня.

Напомним, в результате инициированной прежним губернатором Прикамья Виктором Басаргиным административной реформы, кресло главы минсельхоза оказалось свободным. Иван Огородов не попал в состав нового правительства.

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