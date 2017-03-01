Александр Козюков займет пост министра сельского хозяйства Прикамья
ПЕРМЬ, 25 января, РИА ФедералПресс. Врио губернатора Пермского края Максим Решетников определился с кандидатом на должность главы краевого минсельхоза.
ПЕРМЬ, 25 января, РИА ФедералПресс. Врио губернатора Пермского края Максим Решетников определился с кандидатом на должность главы краевого минсельхоза.
Им станет глава Уинского района Александр Козюков, сообщает
Напомним, в результате инициированной прежним губернатором Прикамья Виктором Басаргиным административной реформы, кресло главы минсельхоза оказалось свободным. Иван Огородов не попал в состав нового правительства.