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07:51 (мск), источник: Интерфакс

СМИ сообщили о нежелании Зюганова баллотироваться на пост президента РФ

В партии ведутся консультации о выдвижении альтернативного кандидата.

Источник: РИА "Новости"
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Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Глава КПРФ Геннадий Зюганов отказывается от участия в президентских выборах 2018 года. Как сообщают «Известия» со ссылкой на два источника, близкие к администрации президента, партия ведет консультации о выдвижении от партии альтернативного кандидата.

По словам источников газеты, лидеру коммунистов предложили сформировать своего рода шорт-лист из трех кандидатов, возраст которых не превышал бы 55 лет.

Геннадий Зюганов участвовал в качестве кандидата на президентских выборах в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах.

Также не определился насчет своего участия в предвыборной гонке лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, пишут «Известия». Он принимал участие в выборах в 2004 и 2012 годах.

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