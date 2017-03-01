СМИ сообщили о нежелании Зюганова баллотироваться на пост президента РФ

В Кремле заявляют о необходимости высокой явки на президентских выборах

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Глава КПРФ Геннадий Зюганов отказывается от участия в президентских выборах 2018 года. Как сообщают «Известия» со ссылкой на два источника, близкие к администрации президента, партия ведет консультации о выдвижении от партии альтернативного кандидата.

По словам источников газеты, лидеру коммунистов предложили сформировать своего рода шорт-лист из трех кандидатов, возраст которых не превышал бы 55 лет.

Геннадий Зюганов участвовал в качестве кандидата на президентских выборах в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах.

Также не определился насчет своего участия в предвыборной гонке лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, пишут «Известия». Он принимал участие в выборах в 2004 и 2012 годах.