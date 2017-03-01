Борис Дубровский и глава Карабаша подписали соглашение с президентом РМК о развитии муниципалитета

В документе предусмотрена реализация ряда проектов, разработанных для развития инфраструктуры и повышение качества жизни в Карабаше и его окрестностях. По словам главы региона, данная инициатива может стать одним из самых масштабных и успешных примеров государственно-частного сотрудничества в социальной сфере.

«Развитие регионов и привлечение инвестиций в социальную сферу традиционно является одной из ключевых тем, обсуждаемых на площадке Сочинского форума, — подчеркнул Борис Дубровский. — Конструктивный диалог между бизнесом и властью необходим для повышения качества жизни граждан и устойчивого развития всех субъектов Российской Федерации. Поэтому надеюсь, что опыт взаимодействия правительства Челябинской области, Русской медной компании и руководства Карабашского городского округа может быть полезен для развития лучших российских практик ГЧП в социальной сфере».

Отметим, Русская медная компания с 2004 года является собственником «Карабашмеди» — градообразующего предприятия муниципалитета. За прошедшее время компания инвестировала более 16 миллиардов рублей в модернизацию производства и повышение его экологической безопасности. Еще порядка 2,3 миллиарда рублей будет вложено в модернизацию «Карабашмеди» в 2017—2018 годах.

«Социально-экономическое благополучие территорий присутствия — наш безусловный приоритет, — отметил Всеволод Левин. — Мы не только инвестируем в строительство и модернизацию масштабных промышленных объектов, но и активно сотрудничаем с региональными властями для развития инфраструктуры муниципальных образований, где работают наши предприятия, в рамках механизмов ГЧП».

РМК является стратегическим социальным партнером округа — совместно с руководством региона и муниципалитетом, компания разработала программу развития Карабаша до 2021 года. В документе, в частности, говорится о формировании благоприятной и комфортной среды для жизни местного населения, развитии инфраструктуры, расселении людей из ветхоаварийного жилья, повышении уровня медицинского обслуживания, развитии культуры и спорта, а также популяризации здорового образа жизни.

Предполагается, что в течение пяти лет в Карабаше будет возведен новый малоэтажный жилой микрорайон «Золотая горка», произведены капитальные работы по строительству и ремонту дорог, систем водоснабжения и канализации, газопровода и других сетей. Также планируется провести реконструкцию целого ряда социально значимых объектов, в том числе санатория-профилактория «Синегорье», и построить новые — спортивный комплекс «Металлург», торгово-развлекательный центр, новый детский садик на 240 мест и другие объекты. Кроме того, предполагается развитие досуговых и рекреационных зон Карабаша, в том числе благоустройство центральной площади и набережной городского пруда.

«Хочу выразить благодарность губернатору Челябинской области и руководству РМК, которые взяли на себя важную социальную миссию по преображению Карабаша и его окрестностей, — заявил Олег Буданов. — Уверен, что совместными усилиями нам удастся в течение нескольких лет сделать Карабаш красивым и комфортным для жизни местом. И это даст импульс к дальнейшему росту численности населения, развитию малого и среднего бизнеса, повышению культурного значения и туристической привлекательности Карабаша».

Президент РМК также отметил, что компания не только выступит соинвестором перечисленных проектов, но и примет непосредственное участие в их реализации и контроле качества выполнения работ.