Убитые дороги Владивостока взывают к мэрии о немедленной помощи

Владивосток, 1 марта, PrimaMedia.

Долгожданная весна, как всегда, обнажила извечную владивостокскую проблему: состояние дорог в городе ухудшается ежедневно. Возникает впечатление, что снег и лед покидают дорожное покрытие вместе с асфальтом. Количество ям и выбоин на некоторых участках городских магистралей исчисляются десятками. А их размеры нередко становятся причиной поломок автомобилей, оставляющих детали подвески на особенно проблемных участках. Затрудненность движения автотранспорта из-за состояния дорог порождает пробки. Особенно от плохого качества асфальта традиционно страдают окраины, хотя проблемы возникают и в центре города. В некоторых местах ситуация настолько плачевная, что жители жалуются во все инстанции, в том числе — и депутатам. Те, в свою очередь пишут чиновникам, требуя реакции. Что из этого получается, попытался узнать корр. ИА PrimaMedia.

В начале февраля в городскую администрацию поступило очередное обращение. На этот раз — от депутата Законодательного собрания Приморского края Константина Богданенко. Письмо начальнику управления дорог и благоустройства было составлено на основании коллективного обращения жителей.

«На участке проспекта Красного знамени, именуемом Тополиной аллей, ситуация в этом году уже просто критическая. Размер и количество ям создают проблемы при движении автотранспорта. С использованием технологии “холодный асфальт” можно провести ямочный ремонт, привести дорогу в порядок», — отмечает парламентарий.

«Работы будут проведены после заключения муниципального задания на выполнение работ по ремонту объектов округа и после наступления постоянных положительных температур наружного воздуха», — говорится в ответе от начальника управления дорог и благоустройства, заместителя главы администрации города Владивостока Леонида Вильчинского.

— В общем, разговор зрячего с глухим получился, — комментирует Константин Богданенко. — В январе чиновники, объясняя асфальтирование дорог по снегу, пели дифирамбы технологии «холодного асфальта», позволяющей ремонтировать дороги и при отрицательных температурах. А когда мы им поверили и попросили оперативно положить «холодный асфальт» там, где он остро необходим, нам издевательски отвечают: «А давайте дождемся положительных температур». Не удивлюсь, если летом чиновник вновь откажет жителям, объясняя это так: «Но вы же просили “холодный асфальт”. Вот и ждите до января».

Короче говоря, чиновники, по сути, предлагают горожанам запастись терпением и автозапчастями — до наступления лета никаких ремонтов не предвидится. При этом проблема с ремонтом дорог во Владивостоке давно стала системной, отметил собеседник агентства.

Самое плохое, что дорожные проблемы во Владивостоке накапливаются год от года. В относительно хорошем состоянии содержится только так называемый гостевой маршрут, которому в основном и уделяется внимание в ходе каждой ремонтной кампании, отметил депутат Законодательного собрания Приморского края Андрей Андрейченко.

— Но если вы заедете во дворы, в спальные районы, то увидите, что там даже ямочный ремонт (вещь достаточно специфическая, не устраняющая проблему в принципе, а дающая только краткосрочный эффект) зачастую не осуществляется, — заметил депутат, к которому, по его словам, по поводу ремонта дорог в основном обращаются жители спальных районов (например, с многострадальных улиц Каплунова и Кузнецова).

Владивостоку нужен системный ремонт дорог. Другими словами, ремонтировать нужно не только само дорожное покрытие, но и все дорожное полотно целиком, включая ливневые стоки и так далее, а не заниматься латанием дыр, считает депутат Заксобрания.

Нередко бывает так, что дорогу только что отремонтировали, а на ней вскоре вновь появляются ямы, — сказал депутат Думы города Владивостока Александр Юртаев. — Или, например, взять съезды на улице Космонавтов. Поток машин там порядочный, а дорога-то, по сути, не сделана. На Космонавтов, 17, например, дороги вообще нет. Ну, растает там этот лед, на его месте образуется огромная лужа. Но ведь можно было в холода вырубить этот лед. Пройтись грейдером разок-другой, отгрести лед на обочину, пусть он там тает. Работы всего-ничего, зато дорога будет сухая. Но нет, в ответ на все обращения кто-то сочиняет очередные отписки. В дело вынужден был уже вмешаться полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев (у меня есть ответ из его аппарата). Вот теперь и Юрий Петрович озабочен дорогой на Космонавтов, 17.

И подобных слабых звеньев в дорожном хозяйстве Владивостока накапливается очень много, отметил депутат. Складывается впечатление, что чиновники, как сурки из американского Панксатони, пребывают в спячке, ожидая наступления положительных температур и веря, что тогда на дорогах станет хорошо и красиво.

— Однако владивостокские автомобилисты ждать не могут. Ведь транспорт их страдает уже сейчас, — говорит Александр Юртаев. — Поэтому я считаю, что управлению дорог и благоустройства нужно оперативнее реагировать по всем вопросам, связанным с аварийно-восстановительным ремонтом дорог, который предусмотрен бюджетом города. К сожалению, чиновники не до конца понимают, что аварийно-восстановительный ремонт нужно делать оперативно.

И это ведет к большим ямам на дорогах, к авариям, материальным потерям автомобилистов, социальной напряженности, подчеркнул собеседник агентства.

— Задача управления дорог и благоустройства администрации Владивостока — следить за состоянием городской среды, которое сегодня вызывает массу вопросов. Чиновники ссылаются на погодные условия, сильные перепады температур или отсутствие средств в бюджете. А мне кажется, что на самом деле им не хватает профессионализма и ответственности. При этом достаточно обратных примеров: тот же самый Барнаул, где климат более суровый, бюджет меньше на треть — около 6 млрд рублей, — но при этом дорожное хозяйство там в лучшем состоянии, — отмечает депутат Заксобрания Константин Богданенко.

Он также рассказал, что намерен в ближайшее время организовать встречу депутатов Заксобрания с руководителем управления и задать накопившиеся вопросы.