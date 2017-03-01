Военные борются за «безопасную среду» на Дальнем Востоке

Мероприятия конкурса пройдут на шести полигонах ВВО, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском крае, Приморье, Сахалинской и Амурской областях, полуострове Камчатка. Участники конкурса будут бороться за победу в индивидуальной гонке на технике по замкнутому маршруту протяженностью до 2,3 тысяч метров, в эстафете и в стрельбе из стрелкового оружия.

Индивидуальная гонка включает в себя маршрут, оборудованный площадками для отбора проб условно зараженного грунта, поиска радиоактивных источников на местности и на технике, определения отравляющих веществ в воздухе.

Кроме того, прохождение трассы будет затруднено. Ров, эскарп, траншея, габаритный тоннель, участок искусственных неровностей, завал, проход в минно-взрывном заграждении, ограниченный извилистый проезд — все эти препятствия нужно пройти на время. В ходе проведения эстафеты участники в средствах защиты органов дыхания преодолеют огненно-штурмовую полосу, оборудованную канатной сеткой, проходом через овраг по качающемуся бревну, огненным препятствием и разрушенным зданием.

На огневом рубеже военнослужащие выполнят стрельбы из стрелкового оружия по мишеням на удалении 100 метров. Лучшие расчеты РХБЗ выступят на окружном этапе конкурса «Безопасная среда».

В состязаниях примут участие более 100 военнослужащих, использующих более 50 единиц специальной техники РХБЗ.