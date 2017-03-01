Выступление Трампа перед Конгрессом: США намерены искать новых союзников

Американский лидер заявил, что не собирается отказывать государствам в праве двигаться своим путем. Внешняя политика США предусматривает прямое и масштабное взаимодействие с другими странами. Также Дональд Трамп рассчитывает на непосредственное участие зарубежных партнеров, в том числе не входящих в НАТО, в стратегических и военных операциях Вашингтона.

Кроме того, президент высказался о поддержке НАТО и необходимости увеличения военных расходов союзниками, установлении новых партнерских отношений в сфере общих интересов.

«Мы хотим гармонии и стабильности, а не войн и конфликтов. Мы хотим мира там, где мир может быть достигнут», — сказал Трамп, добавив, что сегодня Америка дружит с бывшими врагами.

Также в выступлении прозвучали темы поддержки Израиля, борьбы с ИГ, военных расходов, создания условий для ведения бизнеса. Трамп заявил о важности законопроекта, который предполагает выделение $1 трлн на инвестиции в инфраструктуру страны. Американская «перестройка» будет основываться на принципах «покупать американское» и «нанимать американцев».

В сфере здравоохранения предполагается заменить Obamacare на систему с другими принципами, готовится историческая налоговая реформа.