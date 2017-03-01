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08:49 (мск), источник: РБК

В Малайзии предъявили обвинения подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама

В Малайзии предъявили обвинения двум женщинам, подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Они были доставлены в суд при усиленных мерах безопасности, сообщает Associated Press.

Источник: AP 2017

Обвинения были предъявлены ранее задержанным гражданкам Вьетнама и Индонезии. Свою вину они признать отказались. В том случае, если их причастность к убийству будет доказана, обе женщины могут быть приговорены к смертной казни.

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Для охраны подозреваемых малайзийские власти привлекли силы полицейского спецназа. На пути в суд женщин сопровождали бойцы в масках, вооруженные автоматами. Обе подозреваемые были одеты в бронежилеты.

Ранее одна из обвиняемых, гражданка Индонезии Сити Айшан рассказала, что считала нападение на Ким Чен Нама «розыгрышем». По ее словам, за участие в нем ей заплатили $90.

Ким Чен Нам, единокровный брат главы Северной Кореи Ким Чен Ына, погиб в результате покушения 13 февраля. Нападение на него было предпринято в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпура. Как показала съемка камер видеонаблюдения, на брата северокорейского лидера напали две женщины, одна из которых его отвлекла, а вторая набросила ему на лицо платок. Позднее результаты лабораторных анализов показали, что Ким Чен Нам скончался от воздействия нервно-паралитического газа VX, который является оружием массового поражения.

Одной из версий убийства является покушение северокорейских спецслужб. В частности, о причастности КНДР к убийству заявляло высшее руководство Южной Кореи.

Большая северокорейская семья: родственные связи лидера КНДР Ким Чен Ына​

Комментарии
2
конь педальный
Невинная шутка женщин, которые хотели познакомиться с симпатичным мужчиной, обернулась трагедией...(
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А Б
Как уже было сообщено в новостях здесь ранее, Ким Чен Ын фактически не отрицал причастности КНДР к убийству своего брата. Это ещё раз говорит о необходимости введения жёстких санкций по отношению к КНДР и её кровожадному лидеру.
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