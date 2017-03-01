СМИ узнали о планах отменить запрет на въезд в США для граждан Ирака

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на нескольких американских чиновников.

По словам собеседников агентства, такое решение обусловлено давлением Пентагона и Госдепартамента США, которые настаивали на том, что Ирак играет одну из ключевых ролей в борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация).

Остальные шесть стран, ранее фигурировавшие в стоп-листе (Иран, Сирия, Йемен, Сомали, Судан и Ливия), останутся в нем, добавили чиновники. ​

Почему мигранты из США бегут в Канаду

Новый указ также отменяет бессрочный запрет на прием сирийских беженцев. Прием мигрантов из Сирии, также как и беженцев из других стран, будет приостановлен на 120 дней.

Ожидается, что Трамп подпишет новый указ в ближайшие дни, уточнили источники.