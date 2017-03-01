СМИ узнали о планах отменить запрет на въезд в США для граждан Ирака
В соответствии с новым иммиграционным указом Дональда Трампа Ирак будет исключен из списка стран, гражданам которых временно запрещено въезжать на территорию США.
В соответствии с новым иммиграционным указом Дональда Трампа Ирак будет исключен из списка стран, гражданам которых временно запрещено въезжать на территорию США.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на нескольких американских чиновников.
По словам собеседников агентства, такое решение обусловлено давлением Пентагона и Госдепартамента США, которые настаивали на том, что Ирак играет одну из ключевых ролей в борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация).
Остальные шесть стран, ранее фигурировавшие в
Почему мигранты из США бегут в Канаду
Новый указ также отменяет бессрочный запрет на прием сирийских беженцев. Прием мигрантов из Сирии, также как и беженцев из других стран, будет приостановлен на 120 дней.
Ожидается, что Трамп подпишет новый указ в ближайшие дни, уточнили источники.