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08:55 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о планах отменить запрет на въезд в США для граждан Ирака

В соответствии с новым иммиграционным указом Дональда Трампа Ирак будет исключен из списка стран, гражданам которых временно запрещено въезжать на территорию США.

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Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на нескольких американских чиновников.

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По словам собеседников агентства, такое решение обусловлено давлением Пентагона и Госдепартамента США, которые настаивали на том, что Ирак играет одну из ключевых ролей в борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация).

Остальные шесть стран, ранее фигурировавшие в стоп-листе (Иран, Сирия, Йемен, Сомали, Судан и Ливия), останутся в нем, добавили чиновники. ​

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Новый указ также отменяет бессрочный запрет на прием сирийских беженцев. Прием мигрантов из Сирии, также как и беженцев из других стран, будет приостановлен на 120 дней.

Ожидается, что Трамп подпишет новый указ в ближайшие дни, уточнили источники.

Комментарии
5
Марк Саамов
Часть территории Ирака занята ИГИЛ! Как можно пускать кого-либо из этой страны???
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Метатрон
АБэшка, бухой что ли с утра пораньше? стараешься побыстрее всех везде написать свою галиматью, что даже сам не понимаешь, что написал, но кнопку "комментировать" нажимаешь ;-))
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А Б
Ирак действительно играет весомую роль в борьбе с ИГИЛ, именно поэтому Трамп и отменил запрет на въезд в США граждан этой страны.
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