Прокуратура Приморья покончит со строительным беспределом во Владивостоке
Во Владивостоке по инициативе прокуратуры создана межведомственная группа для контроля за застройщиками, пишет ИА Дейта.
Во Владивостоке по инициативе прокуратуры создана межведомственная группа для контроля за застройщиками, пишет ИА Дейта.
Использование земельных участков, соблюдение закона на всех этапах строительства и сдачи объектов недвижимости во Владивостоке находятся в центре внимания прокуратуры и контролирующих органов. Пока во Владивостоке строятся 57 многоквартирных домов, из них 51 дом — с привлечением денег граждан.
Мониторинг по «точечной» застройке, пресечение нарушений, минимизация негатива для граждан и государства от беззакония в строительстве и сдаче объектов — вот чем будет заниматься эта группа.
В первом заседании группы приняли участие прокуроры районов,
Участники совещания обсудили взаимодействие и совместные проверки. По итогам заседания утвержден план проверок на полугодие. Оценка их эффективности будет дана прокуратурой города в июне.