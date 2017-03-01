Прокуратура Приморья покончит со строительным беспределом во Владивостоке

Использование земельных участков, соблюдение закона на всех этапах строительства и сдачи объектов недвижимости во Владивостоке находятся в центре внимания прокуратуры и контролирующих органов. Пока во Владивостоке строятся 57 многоквартирных домов, из них 51 дом — с привлечением денег граждан.

Мониторинг по «точечной» застройке, пресечение нарушений, минимизация негатива для граждан и государства от беззакония в строительстве и сдаче объектов — вот чем будет заниматься эта группа.

В первом заседании группы приняли участие прокуроры районов, вице-мэр Владивостока и начальник управления архитектуры и градостроительства администрации, представители Инспекции регионального и строительного надзора Приморского края.

Участники совещания обсудили взаимодействие и совместные проверки. По итогам заседания утвержден план проверок на полугодие. Оценка их эффективности будет дана прокуратурой города в июне.