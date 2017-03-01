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09:01 (мск), источник: СуперОмск

Избивший журналиста сельский депутат Овчаренко добровольно отказался от мандата

Проигравший в суде «слуга народа» решил не дожидаться позорного решения Калачинского совета.

Напавший на корреспондента «Первого городского канала» Вахита Ниязова депутат Калачинского райсовета Александр Овчаренко добровольно сложил с себя полномочия. Теперь его решение должны утвердить на очередном заседании районного парламента, сообщили «СуперОмску» в облизбиркоме.

Скандальная история с нападением на Ниязова уже неоднократно «аукнулась» Овчаренко — пока депутат лишился членства в партии «Единая Россия», а теперь еще и отказался от мандата. Интересно, как отреагирует его работодатель — депутат Заксобрания региона Юрий Шушубаев, так как «драчун» по совместительству работал его помощником.

Напомним, что 2 февраля Калачинский городской суд вынес решение по делу о нападении Овчаренко на журналиста «Первого городского телеканала». Судебный процесс длился три месяца. Овчаренко приговорили к 2 годам лишения свободы условно.

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