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09:49 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Куйвашев и Медведев подписали важные соглашения на форуме в Сочи

СОЧИ, 1 марта, РИА ФедералПресс. Евгений Куйвашев назвал Российский инвестиционный форум в Сочи успешным и продуктивным для Свердловской области.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Как сообщили РИА «ФедералПресс» в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, губернатор отметил встречу председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с главами российских регионов, в ходе которой обсуждались вопросы межбюджетных отношений, механизмы поддержки субъектов РФ и снижения долговой нагрузки субъектов.

В рамках форума «Сочи-2017» были подписаны важные соглашения. В частности, согласно договоренностям, достигнутым с госкорпорацией «Росатом», Свердловская область дополнительно получит более четырех миллиардов рублей налоговых доходов в течение 2017 года.

Кроме того, было подписано соглашение, которое подразумевает значительные инвестиции в строительство современных высокотехнологичных тепличных комплексов, которые будут созданы в Свердловской области.

Губернатор Свердловской области также принял участие в совещании с главой российского Правительства Дмитрием Медведевым.

«Сегодня в соответствии с задачей, поставленной федеральным центром, мы работаем над снижением долговой нагрузки, замещением коммерческих кредитов бюджетными. И это самым положительным образом сказывается на всей бюджетной политике, в частности, в Свердловской области. Мы неплохо завершили 2016 год с точки зрения собираемости доходов, бюджетных расходов, и мы в группе регионов с хорошими показателями ведения бюджетного процесса», — подчеркнул губернатор.

Как отметил в ходе встречи с главами субъектов РФ Дмитрий Медведев, начиная с 2016 года регионам, которые достигли наивысших показателей по динамике экономического роста и привлечению частных инвестиций, выделяются гранты. И Правительство РФ продолжит практику поощрения тех, кто добивается наилучших результатов.

Премьер-министр напомнил, что для получения поддержки регионам необходимо выполнить ряд целевых показателей развития экономического потенциала. Речь идет об увеличении доходов, росте инвестиций в основной капитал и увеличении количества рабочих мест.

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