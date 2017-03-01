Куйвашев и Медведев подписали важные соглашения на форуме в Сочи

Как сообщили РИА «ФедералПресс» в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, губернатор отметил встречу председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с главами российских регионов, в ходе которой обсуждались вопросы межбюджетных отношений, механизмы поддержки субъектов РФ и снижения долговой нагрузки субъектов.

В рамках форума «Сочи-2017» были подписаны важные соглашения. В частности, согласно договоренностям, достигнутым с госкорпорацией «Росатом», Свердловская область дополнительно получит более четырех миллиардов рублей налоговых доходов в течение 2017 года.

Кроме того, было подписано соглашение, которое подразумевает значительные инвестиции в строительство современных высокотехнологичных тепличных комплексов, которые будут созданы в Свердловской области.

Губернатор Свердловской области также принял участие в совещании с главой российского Правительства Дмитрием Медведевым.

«Сегодня в соответствии с задачей, поставленной федеральным центром, мы работаем над снижением долговой нагрузки, замещением коммерческих кредитов бюджетными. И это самым положительным образом сказывается на всей бюджетной политике, в частности, в Свердловской области. Мы неплохо завершили 2016 год с точки зрения собираемости доходов, бюджетных расходов, и мы в группе регионов с хорошими показателями ведения бюджетного процесса», — подчеркнул губернатор.

Как отметил в ходе встречи с главами субъектов РФ Дмитрий Медведев, начиная с 2016 года регионам, которые достигли наивысших показателей по динамике экономического роста и привлечению частных инвестиций, выделяются гранты. И Правительство РФ продолжит практику поощрения тех, кто добивается наилучших результатов.