Воронежский губернатор побывал на молочном заводе «Лискинский» и на животноводческом комплексе «ЭкоНиваАгро»

Сначала Алексей Гордеев посетил городской молочный завод «Лискинский», который расположен в райцентре. Предприятие уже почти десять лет входит в Группу компаний «Доминант». А образовано было на спецгорморзавода «Лискинский». Здесь производят сливочное масло (в сутки до 4 тонн) и сыр «Чеддер» (до 24 тонн в сутки).

Завод в день может принимать четверть тонны молока. Более 80 процентов продукции поставляют местные производители.

После этого глава региона приехал в село Залужное. Здесь расположен животноводческий комплекс «ЭкоНиваАгро». Предприятие рассчитано на 2,1 тысячи голов коров.

«Губернатору продемонстрировали всю цепочку с/х производства», — отметили в пресс-службе правительства Воронежской области.

По итогам поездки Алексей Гордеев отметил важность наличия сырья высокого качества. Ведь до сих пор существует проблема использования растительных жиров и подделки молочной продукции.