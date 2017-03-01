Япония собирается запустить чартерные рейсы на Курилы
Правительство Японии запустит чартерные рейсы между северным островом Хоккайдо и южными Курильскими островами в преддверии визита
Правительство Японии запустит чартерные рейсы между северным островом Хоккайдо и южными Курильскими островами в преддверии визита
Бывшие жители Курил приезжают на острова, чтобы навестить могилы предков. Они могут посещать южные Курильские острова в безвизовом режиме на специальном теплоходе. Власти Японии собираются расширить возможность безвизового посещения островов.
Одним из вариантов рассматривается возможность авиаперелетов между аэропортом Накасибэцу недалеко от города Нэмуро на Хоккайдо и аэропортами Кунашира и Итурупа — Менделеево и Ясным.
Ранее стало известно, что Япония прорабатывает дату визита
До этого президент России Владимир Путин посетил Японию. Во время визита были подписаны 12 межправительственных документов, а также 68 документов о