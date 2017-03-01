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09:19 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Япония собирается запустить чартерные рейсы на Курилы

Правительство Японии запустит чартерные рейсы между северным островом Хоккайдо и южными Курильскими островами в преддверии визита премьер-министра Синдзо Абэ в Россию. Об этом сообщает японская газета «Иомиури».

Источник: РИА "Новости"

Бывшие жители Курил приезжают на острова, чтобы навестить могилы предков. Они могут посещать южные Курильские острова в безвизовом режиме на специальном теплоходе. Власти Японии собираются расширить возможность безвизового посещения островов.

Фоторепортаж
Спорная гряда

Одним из вариантов рассматривается возможность авиаперелетов между аэропортом Накасибэцу недалеко от города Нэмуро на Хоккайдо и аэропортами Кунашира и Итурупа — Менделеево и Ясным.

Ранее стало известно, что Япония прорабатывает дату визита премьер-министра страны Синдзо Абэ в Россию. Ожидается, что визит состоится в апреле-мае этого года.

До этого президент России Владимир Путин посетил Японию. Во время визита были подписаны 12 межправительственных документов, а также 68 документов о бизнес-проектах. В начале февраля министр иностранных дел Японии Фумио Кисида рассказал, что в Токио начинает работу Межведомственный совет по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

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