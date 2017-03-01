Бурков лишился важного актива партии в Свердловской области

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09:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

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Жуковскую увольняют из «Формации».

Источник: УралИнформБюро

МУГИСО официально подтвердило увольнение руководителя ГУП «Фармация» Галины Жуковской. Приказ об этом был подписан еще 15 февраля — после выхода статьи «Уралинформбюро» о кризисной ситуации на аптечном рынке Екатеринбурга. Буквально на следующий день после ее публикации министр здравоохранения Игорь Трофимов направил и.о. главы регионального мингосимущества Сергею Зырянову ходатайство о смене руководства ГУПа.

Как уточнили «Уралинформбюро» в МУГИСО, в настоящее время Г. Жуковская находится на больничном. Как только она вернется на рабочее место, все формальности с увольнением будут закончены.

Новый руководитель предприятия уже согласован с минздравом, но его имя пока не разглашается.

ГУП «Фармация» является крупнейшим в области оператором по продаже лекарственных средств. В том числе через эту компанию проходят контракты по обеспечению аптек бесплатными лекарствами для льготных категорий граждан.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», именно на обеспечении льготников лекарствами и «погорело» руководство «Формации», поставив область на грань «аптечного бунта». В конце прошлого года компания выиграла госконтракт на приемку и распределение по аптекам медикаментов. отпускаемых по рецептам, сбив цену с 337 миллионов рублей до 221 миллиона. Как затем выяснилось, предприятие при этом решило существенно сэкономить за счет отказа от использования современного программного обеспечения, без которого выполнение обязательств оказалось невозможным. Как результат, уже на конец января аптеки испытывали большие проблемы с получением полагающихся льготникам лекарств.

Стоит отметить, что «Фармация» считается одним из важнейших финансовых активов под контролем «Справедливой России» в Свердловской области. О связи предприятия с партией говорит тот факт, что сын Г. Жуковской Андрей Жуковский возглавляет фракцию СР в Заксобрании, а ее заместитель Илья Лобов представляет эсеров в гордуме Екатеринбурга. Он, скорее всего, последует за уволенной начальницей.

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